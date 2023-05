Reportage

Présidentielle en Turquie: le virage nationaliste de Kiliçdaroglu avant le second tour

Le second tour de l'élection présidentielle en Turquie aura lieu dimanche 28 mai. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a dominé le premier tour avec 49,5% des suffrages. Arrivé cinq points derrière lui, Kemal Kiliçdaroglu, le candidat de l’opposition, a radicalement changé de stratégie avant le second tour. Il a opéré un virage à droite pour séduire l’électorat le plus nationaliste et le plus anti-réfugiés. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.

L'opposant turc Kemal Kiliçdaroglu tenant discours à Ankara, le 18 mai 2023, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle face au président sortant Recep Tayyip Erdogan. REUTERS - CAGLA GURDOGAN

