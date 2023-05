Élections municipales en Espagne: à Barcelone, un scrutin important pour la gauche espagnole

En Espagne, les élections municipales ont lieu ce dimanche 28 mai. À Barcelone, la maire de gauche, Ada Colau, qui vise un troisième mandat, est au coude-à-coude avec le socialiste Jaume Collboni et le conservateur nationaliste Xavier Trias.

De notre correspondante à Barcelone,

L'un des tendances de ce scrutin est la probable disparition du parti libéral Ciudadanos. Ce parti, né à Barcelone en 2006, était pourtant arrivé au sommet ces dernières années : premier aux élections catalanes en 2017, il avait même été le troisième parti le plus voté d'Espagne aux élections générales de 2019. Depuis, c'est la chute.

Sa volonté à Madrid de remplacer la droite est un échec. Et en Catalogne, c'est sur la vague anti-indépendantiste qu'il avait surfé, mais face au dégonflage du soufflé sécessionniste, le parti ne capitalise plus. Selon les sondages, Ciudadanos ne rentrerait même pas à la mairie, passant de six conseillers municipaux à 0, donc, et à sa mort certaine.

2017 dans le rétroviseur

L'indépendance de la Catalogne n'est plus au cœur des débats pendant cette campagne. En effet, même les partis indépendantistes – aussi bien de gauche (ERC) comme de droite (Junts) – évitent le sujet. À gauche, Ernest Maragall, déjà candidat en 2019, a pour slogan « un maire pour tous » et tandis qu'il avait comme priorité un nouveau référendum il y a quatre ans, cette année, il n'en parle pas et imagine la Barcelone de 2030 sans même évoquer l'indépendance.

Pour Junts, c'est encore plus flagrant : le parti de l'ancien président catalan Carles Puigdemont – en exil en Belgique depuis 2017 – a comme candidat Xavier Trias et il cache volontairement le nom de son parti. Il n'apparaît ni sur les affiches ni sur le bulletin de vote ou dans les meetings. Xavier Trias semble refuser d'être associé, ou dirigé, par celui qui a marqué l'indépendantisme de la région. La page est bel et bien tournée ici.

Un scrutin important pour la gauche espagnole

Les élections générales auront lieu en fin d'année dans le pays et pour la gauche, gagner Barcelone est un trophée de poids. La capitale catalane a toujours donné le pouls de la gauche.

Le bras de fer se jouera entre Pedro Sánchez, socialiste et chef du gouvernement, qui joue une partie de son futur ici alors que son candidat Jaume Collboni est en bonne position dans les sondages. Et, à gauche de la gauche, Yolanda Diaz, l'actuelle ministre du Travail qui a créé son propre mouvement politique il y a quelques mois, se détachant de l'étiquette Podemos. Elle soutient la maire actuelle Ada Colau et ce scrutin pourrait être sa première victoire.

Pedro Sánchez et Yolanda Diaz seront d'ailleurs présents vendredi 25 mai à Barcelone pour les derniers meetings de campagne.

