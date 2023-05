Le porte-avions américain USS Ford en escale à Oslo sur fond de tensions dans l'Arctique avec Moscou

C’est le plus grand navire de guerre du monde : le porte-avion américain à propulsion nucléaire USS Gérald Ford. Pour son premier déploiement opérationnel, il est en escale en Norvège. Une visite inattendue, qui survient quelques jours avant le début d’exercices militaires organisés par les armées de l'air des pays Nordiques, auxquels vont participer 14 pays de l'Otan.

Avec notre correspondante régionale, Carlotta Morteo

Plus de 330 mètres de long, sur 78 de large, 4 500 marins et 75 avions de chasse à son bord. L’arrivée, médiatique, impressionnante et très sécurisée, de l’USS Gérald Ford dans le fjord d’Oslo a immédiatement été dénoncée par l’ambassade russe en Norvège comme une provocation.

C’est en tout cas un signal fort : les États-Unis, qui ont longtemps laissé au Canada et à la Norvège le soin de maintenir des relations pacifiques avec la Russie dans la région, sont désormais bien là, auprès de leurs alliés européens. L'USS Ford était initialement censé se rendre en mer Méditerranée, il passera finalement les prochaines semaines dans l'Arctique, preuve de l'intérêt de plus en plus stratégique de cette région polaire.

L'Arctique, une région sensible

Car depuis un an, Moscou a fortement renforcé sa présence et ses exercices militaires autour de la Péninsule de Kora notamment, où est basée sa flotte du Nord, la plus puissante de la marine russe, à quelques centaines de kilomètres seulement de la Finlande et de la Norvège, membres de l’Otan, mais aussi de la Suède qui attend toujours son entrée officielle dans l'alliance.

Avec la guerre en Ukraine, l’Arctique est devenu une zone de friction sensible, d’autant plus que c’est de là que la Russie exporte son gaz naturel liquéfié - non-sujet aux sanctions, il reste donc une importante manne financière pour Moscou-, de là aussi que sont lancées, selon la Norvège, des opérations d’espionnage voir de sabotages, qui ont conduit Oslo à expulser 15 diplomates russes le mois dernier.

Le principal forum intergouvernemental, le Conseil de l'Arctique, dont la Norvège vient de prendre la présidence tournante, est également hors-jeu. Depuis la guerre en Ukraine, les discussions sont suspendues et les activités de coopération s'en tiennent au strict minimum : la pêche et les secours en mer. Vu sa position géo-stratégique, l'Arctique pourrait bien devenir l'un des principaux théâtres de déstabilisation et de dissuasion entre l'Otan et la Russie.

