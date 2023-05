Frappes dans la région de Belgorod: la tactique du «modelage» avant l'offensive

Moscou a fait état ce vendredi 26 mai de bombardements ukrainiens sur la région de Belgorod, frontalière à l'Ukraine, pour la cinquième journée consécutive. Ces frappes constituent une tactique de modelage du champ de bataille, un préambule indispensable à toute offensive.

Si la région de Belgorod est régulièrement touchée par des tirs imputés par Moscou à l'armée ukrainienne, ils sont rarement aussi soutenus. Selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov, elle a subi ces dernières 24 heures des dizaines de tirs d'artillerie. Plusieurs bâtiments auraient été endommagés, mais aucune victime ne serait à déplorer.

Le gouverneur a affirmé que le district Belgorodski, qui entoure la capitale régionale Belgorod, avait été frappé par 14 tirs, notamment de drones, dont l'un a lâché une bombe sur un bâtiment administratif, endommageant sa toiture et faisant exploser les vitres. D'après cette source, 12 tirs ont touché le district de Volokonovski, frontalier de la région ukrainienne de Kharkiv, et des attaques d'artillerie et de drones celui de Krasnoïarski, frontalier de la région ukrainienne de Soumy. Le district entourant la localité de Chebekino a lui été touché par 35 tirs, notamment des obus de mortier, d'artillerie et une attaque de drone contre une entreprise agricole.

Créer une situation favorable

Frappe après frappes, du nord au sud, l'armée ukrainienne façonne ainsi la ligne de front. Les militaires appellent cela le « shaping ». Une offensive face à un adversaire fortifié passe nécessairement par une phase de « modelage » du champ de bataille. L’attaquant ne se limite pas à un affaiblissement des forces adverses par des tirs ; il tente surtout, pour atteindre ses objectifs, de créer une situation favorable.

Pour y parvenir, l'Ukraine agit aussi dans le champ informationnel pour ménager l'effet de surprise dans le temps et pas simplement dans l'espace, pointe Philippe Gros, de la Fondation pour la recherche stratégique. Il faut semer le doute et obliger l'armée russe à disperser ses forces. Pour faire mieux que les offensives de l'automne, mieux vaut pour les Ukrainiens attendre que toutes les planètes soient alignées et que l'armement occidental soit bien en place pour passer à l'offensive, explique l'ex-aviateur militaire Xavier Tytelman.

