Les écoles suédoises reculent sur l'utilisation des écrans et reviennent aux manuels scolaires

La Suède est-elle allée trop loin dans la numérisation des écoles ? C'est ce que pense le gouvernement de centre-droit, qui juge les écrans responsables de la baisse du niveau des élèves. Soixante millions d'euros vont être débloqués pour ré-équiper les classes en manuels scolaires dans un pays où les enfants sont exposés aux écrans dès l'école maternelle.

De notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Tablette à la main, un enfant contrôle un robot coccinelle. « On enseigne aux enfants la programmation, et le fait que c’est l’humain qui contrôle le robot », explique Pär Thunvnik est directeur d’une école maternelle du sud de la capitale.

Il n’y a pas de limites, ni de recommandation sur l’usage des écrans. C’est un outil comme un autre à l’école. D’ailleurs, ce matin, les enfants sont en plein atelier peinture, avec du papier, et des couleurs qui tâchent.

« Nous, on sait quoi faire avec les écrans, mais les parents s’inquiètent parce qu’ils pensent qu’on les utilise comme eux à la maison : pour voir des films, des vidéos sur YouTube… Ça, c'est de la consommation passive, ici, on veut qu’ils produisent des choses avec », défend-il.

Tablette versus livre d'histoire-géographie

À la sortie, Alexander, papa de deux enfants en bas âge, fait confiance aux institutions : « Peut-être que si on initie tôt les jeunes aux écrans, ils seront moins fascinés... parce qu'ils veulent toujours ce qu’ils ne peuvent pas avoir ». Andreas, lui, s’inquiète pour son aîné de 13 ans : il ne sait pas écrire à la main, il gribouille. Il a appris à travers un écran et en tapotant sur un clavier. Il ne sait pas bien lire les textes manuscrits non plus.

L’usage des écrans est en réalité très variable d’un établissement à l’autre, d’où l’immense difficulté aujourd’hui d’en évaluer réellement l’impact. « On voit que les enfants apprennent moins bien avec des médias digitaux. Mais ça dépend beaucoup des professeurs et des contenus ! », argumente Annette Sundqvist chercheuse en neurosciences pédiatriques.

Le retour des bons vieux manuels suffira-t-il à relever le niveau scolaire des petits Suédois ? Le débat est lancé.

