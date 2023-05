Les Espagnols préoccupés par les problèmes de logement avant les élections locales

À la veille des municipales et des régionales de ce dimanche 28 mai 2023, l’un des principaux sujets de préoccupation des votants est le logement. Un sujet qui dépend en bonne partie des municipalités et des régions. La difficulté pour se loger est l’objet d’une nouvelle loi tout juste en vigueur, qui prévoit notamment la construction de logements sociaux, et la pénalisation de logements vides pour les propriétaires.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Se loger est de plus en plus une source d’inquiétude, voire pour beaucoup un cauchemar. La vie est chaque fois plus chère et, pour ce qui est du logement, c’est 5% de plus qu'en 2022. Les achats sont à l’arrêt, ou presque. Louer est de moins en moins en moins abordable.

Cristine, professeure dans le secondaire, en est consciente : « C’est cher, c’est inaccessible pour les plus jeunes. C’est de plus en plus inaccessible pour les seniors qui doivent rembourser des prêts immobiliers à taux variables. Et moi, cette situation me parait honteuse, c’est un droit fondamental auquel on devrait tous avoir accès, comme le droit à un emploi. »

Gentrification de la capitale

On parle beaucoup à Madrid de gentrification avec le départ vers la banlieue de populations entières qui n’ont plus les moyens de s’offrir les loyers prohibitifs des centre-villes. Comme le vit dans sa chair Maria, vendeuse dans la boutique de vêtement Mango, près du boulevard de la Gran Via : « Moi, je suis en couple et on vit ensemble. Mais le sujet est si grave, que si moi, je voulais aller vivre seule, ce me serait complètement impossible. Avec un salaire normal, c’est impossible de vivre seul, il faut partager que tu le veuilles ou non. »

Maria décrit chez tous ses amis trentenaires des conséquences psychologiques désastreuses : dépression, crise d’anxiété, stress. Avec la nouvelle loi nationale en main, les maires et les présidents de région vont devoir s’atteler très sérieusement à ce fléau.

