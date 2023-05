Roger Waters, ancien membre des Pink Floyd, accusé d'antisémitisme

Accusé d'antisémitisme, le chanteur qui ne rechigne pas à recourir aux provocations, risque désormais des poursuites judiciaires après le concert donné à Berlin, en Allemagne, la semaine dernière.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Ce sont des scènes pour le moins équivoques. Les représentants de la communauté juive d'Allemagne, qui ont saisi la police, y voient même la preuve d'un antisémitisme primaire. Lors de son concert à Berlin, la semaine dernière, Roger Waters a recouru sur scène à quantité de symboles douteux : arborant un costume ressemblant aux uniformes nazis, un brassard rouge au bras, le chanteur a même pointé une arme factice vers le public.

Une allusion, selon l'artiste, au film The Wall inspiré de l'album du même nom des Pink Floyd. Plus tard, le décor cède la place à des lettres rouges géantes, égrenant les noms d'Anne Frank et de Shireen Abu Akleh. La première avait été assassinée par les nazis, la seconde est morte sous les balles israéliennes. Un parallèle honteux pour les autorités israéliennes et les associations juives d'Allemagne.

Roger Waters est connu pour son engagement en faveur de la campagne de boycott des produits israéliens BDS, jugée antisémite par le gouvernement allemand. Et par les associations juives d'Allemagne. Celles-ci avaient tenté une action en justice pour faire interdire le concert de l'artiste la semaine prochaine à Francfort. La justice avait finalement tranché en faveur de Waters, au nom de la liberté de parole. La communauté juive de Francfort et les Verts appellent à une manifestation dimanche 28 mai contre le concert.

