Serbie: des milliers de manifestants à Belgrade en soutien au président Vucic

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi 26 mai à Belgrade en soutien au président Aleksandar Vucic, à la veille d'une nouvelle manifestation de l'opposition.

Douche froide pour le président Aleksandar Vucic. Il faut dire qu’une pluie torrentielle s’est abattue sur Belgrade au début de son meeting, organisé devant le Parlement serbe sous le mot d'ordre « La Serbie de l'espoir ». Beaucoup de gens ont préféré s’en aller pour s’abriter dans des cafés et des restaurants, rapporte notre correspondant à Belgrade, Philippe Bertinchamps. Le chef de l’État, qui voulait faire de ce rassemblement une démonstration de force, n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens en réquisitionnant des autocars aux quatre coins du pays, à tel point que toutes les grandes artères de la capitale étaient bloquées et qu’il fallait s’y déplacer à pied.

Ce rassemblement aux allures de meeting électoral était une réponse aux manifestations citoyennes, spontanées celles-là, qui attirent une fois par semaine des dizaines de milliers de personnes. La dernière fois que les Serbes ont défilé aussi massivement, c'était en 2000, lors des manifestations qui avaient abouti à la chute de l'homme fort de Belgrade, Slobodan Milosevic.

Ces rassemblements de l'opposition de droite et de gauche ont commencé dans la foulée de deux fusillades qui se sont produites début mai et qui ont profondément ébranlé le pays. Dans la première, neuf élèves et un garde ont été tués dans une école à Belgrade par un écolier de 13 ans. Moins de 48 heures plus tard, un jeune homme a tué huit personnes dans deux villages près de Belgrade.

Ce samedi, l’opposition, réunie sous la bannière « La Serbie contre la violence », a appelé les citoyens à se faire entendre une fois de plus. Une nouvelle manifestation est prévue à 18h pour réclamer la révocation des licences des chaînes de télévision qui diffusent des programmes violents, l’interdiction des tabloïds pro-régimes accusés d’attiser les tensions, mais aussi la démission du ministre de l’Intérieur et celle du chef des services de renseignements.

