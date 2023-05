Belgique: des étudiants condamnés après un bizutage mortel en 2018

Sanda Dia, un jeune étudiant de 20 ans, était décédé des suites d’un bizutage après avoir bu de l’huile de poisson dans un froid glacial en décembre 2018. Ce vendredi, la cour d’appel d’Anvers a prononcé son arrêt. Les 18 prévenus, ses camarades de l’époque, n’iront pas en prison. Ils ont été condamnés à des travaux d’intérêt général.

Les 18 prévenus reconnus coupables d'homicide involontaire écopent selon les cas de 200 à 300 heures de travaux d’intérêt général, devront payer 400 euros d’amendes ainsi que des milliers d’euros de dommages et intérêts aux parties civiles.

Si les ex-camarades de Sanda Dia évitent en revanche la prison, c’est parce que la cour a reconnu que le liquide qu’avait dû boire l’étudiant - une mixture très salée à base d’huile de poisson n’était en soi pas une substance nocive, alors que les médecins ont estimé que la mixture était la cause de l'œdème cérébral fatal. L’intention de donner la mort a donc été écartée. Des peines allant de 18 à 50 mois de prison avaient été réclamées en mars, lors du procès.

« Omerta »

La décision a été accueillie par la famille Dia avec « soulagement » et « frustration », selon les mots de Sven Mary, avocat du père. Lors du procès, ce dernier, Ousmane Dia, avait dit que mettre les coupables en prison « ne lui rendra(it) pas son fils », a rappelé l'avocat. « Mais il reste un grand vide et des questions auxquelles la famille n'aura jamais de réponse », a déploré Me Mary. Il a fustigé l'« omerta » qui a régné durant toute la procédure au sein du cercle étudiant Reuzegom à l'origine de ce bizutage.

En décembre 2018, le bizutage de Sanda Dia, étudiant à l'université catholique de Louvain, avait tourné au drame. Après une journée forcé à boire de l'alcool, Sanda Dia avait dû rester dans un trou rempli d’eau glacé. C’est à ce moment-là que ses camarades l’avaient fait boire la mixture à base d'huile de poisson. L'étudiant en hypothermie avait été pris en charge le soir même, mais mourra deux jours plus tard d’un œdème cérébral.

À l'issue du verdict, l'avocat de la famille de l'étudiant a dit espérer que ce procès serve à encadrer davantage les bizutages dans les écoles.

(Et avec AFP)

