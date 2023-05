Evgueni Prigojine, un des visages de «l'opération spéciale» à l'étranger, mais pas en Russie

Analyse

En moins d’un an, le dirigeant de Wagner est sorti de l’ombre à une telle rapidité que désormais, chacune de ses prises de paroles ou vidéos quasi quotidiennes rencontre un écho mondial. On lui prête aussi désormais beaucoup d’influence et d’ambitions dans son pays, souvent à tort.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Moscou,

Relayées et abondamment discutées dans les médias à l’extérieur de la Russie, les communiqués et les abondantes prises de paroles d’Evgueni Prigojine ne sont jamais l’objet de débats publics larges en Russie. Et pour cause : les deux seules fois où le nom de Wagner a été cité sur les chaînes de télévision russes ont été pour la conquête de Soledar durant l'automne 2022 et pour la revendication de la prise de Bakhmout. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, pour la première fois, le groupe paramilitaire a aussi eu les honneurs d’un communiqué officiel accessible à tous. Sur le site officiel du Kremlin, on pouvait lire les félicitations officielles du président à Wagner pour la prise de la ville. Ce sont les seules mentions officielles.

Le nom d'Evgueni Prigojine, ses vidéos violemment critiques contre les élites et surtout celles de l'armée, son langage fleuri… Tout cela reste confiné à un seul espace : celui des chaînes Telegram des « turbos-patriotes », un surnom en Russie pour la galaxie des ultra-nationalistes russes. Ces chaînes Telegram peuvent être très suivies, parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes, mais cela reste une audience restreinte, si on compare avec une population russe évaluée à 143 millions de personnes.

Une notoriété nouvelle

Cette semaine, un institut de sondages considéré comme relativement indépendant a décidé de tester les intentions de vote des Russes pour l'élection présidentielle prévue pour 2024. Démarche effectuée dans le cadre d’un sondage dit « ouvert », c'est-à-dire qu'il n'a pas été demandé de choisir dans une liste de candidats, mais de citer des noms spontanément. Evgueni Prigojine y recueille 2% des intentions de vote.

Pour un politologue analysant cette enquête, ces tout nouveaux 2% d'Evgueni Prigojine sont surtout le résultat d'une nouvelle notoriété, de son talent de communication, mais pas le signe qu'on lui fait confiance pour représenter le pays et encore moins le diriger. Beaucoup estiment en Russie qu’il y aurait sans doute un créneau politique pour le fondateur de Wagner : celui de Vladimir Jirinovski, mort au printemps dernier, lui aussi fervent nationaliste au langage fleuri. Son meilleur résultat électoral ? 8% en 1991. Ensuite, il n'a cessé de chuter et d’être systématiquement en dessous des 5%.

Comment, en tout cas, expliquer la liberté de ton d’Evgueni Prigojine, alors qu'en Russie, depuis des mois, le rouleau compresseur de la répression n’épargne plus aucun citoyen lambda, ONG ou opposant connu ? Que pour les mêmes propos, n’importe qui finirait derrière les barreaux ? Les experts veulent y voir deux explications. La première est bien sûr militaire. Sur le terrain, Evgueni Prigojine amène au président Poutine ce qu'il veut : une victoire tant attendue depuis des mois, celle de Bakhmout (Artëmovsk pour les Russes qui utilisent son nom soviétique).

D'autres groupes paramilitaires émergent

Son groupe aurait été sollicité au printemps dernier, soit après le début de ce que le Kremlin appelle toujours une « opération spéciale ». Mais des « compagnies privées », comme on dit en Russie, même si elles sont toujours illégales, il y en a d'autres sur le terrain. On a ainsi commencé à parler récemment de Convoi, celle montée par le chef de la Crimée Sergueï Axionov. C’est par ailleurs extrêmement discret, mais des entreprises comme Gazprom auraient aussi monté des groupes de combattants.

À côté des forces régulières, d’autres acteurs ont voulu et su se montrer utiles à Vladimir Poutine dès l’année dernière. On pense évidemment à Ramzan Kadyrov. Bien avant la mobilisation partielle, l’homme fort de Tchétchénie mettait en scène ses meilleurs hommes, ceux de l’élite de ses combattants, à l’assaut de l’Ukraine. Sur son territoire, une école militaire forme aussi des volontaires russes.

Acteur très singulier, mais pas unique dans le conflit, Evgueni Prigojine ne fait en tout cas pas partie du cercle rapproché du président, et ne ferait pas partie de ceux, selon de nombreux experts, à avoir un accès direct à Vladimir Poutine.

Son autre utilité, et c’est la deuxième explication de sa liberté de parole, serait pour le Kremlin de contrebalancer le pouvoir de l'armée. En période de conflit, par nature, elle prend de l'importance. Et il n'est pas question qu'elle en prenne trop. Il s’agirait ainsi, au fond, d’une méthode de gestion humaine classique au Kremlin : entretenir les rivalités pour mieux contenir les ambitions. Le revers de la médaille, c'est évidemment que ça peut donner le sentiment que la verticale du pouvoir s'émousse, que l’autorité présidentielle n’est plus ce qu’elle était. Mais chacun le sait en Russie : c'est encore et toujours Vladimir Poutine qui a le pouvoir. Et ce jeu des rivalités, il l'arrêtera ou le modérera quand il l'aura décidé.

>> À écouter aussi : Russie : les nouveaux signes d'un pays en conflit

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne