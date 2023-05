Présidentielle en Turquie: dernière ligne droite pour Kiliçdaroglu et Erdogan

Mobilisation de l'opposition pour sécuriser les résultats du vote

Au premier tour, Kemal Kiliçdaroglu avait appelé ses électeurs à rentrer chez eux après avoir voté, rappelle notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer. Une erreur selon Ahmet Kiraz, avocat et représentant du CHP, le parti de Kemal Kiliçdaroglu. « Nos membres de bureaux de vote, nos observateurs, nos avocats se sont retrouvés tout seuls face à des groupes de dizaines de personnes organisées par l’AKP, le parti au pouvoir, dans chaque bureau de vote. Cette pression a fait que nos observateurs, nos membres de bureau de vote ont dû céder à plusieurs reprises face à des situations où des votes pour l’opposition ont été invalidés, où des votes pour Erdogan qui étaient invalides ont été validés… Ils ont cédé systématiquement. »

Cette fois, Kemal Kiliçdaroglu a réclamé la présence d’au moins cinq membres de l’opposition dans chaque bureau de vote. Pour Ahmet Kiraz, chargé de la sécurité électorale dans la deuxième circonscription d’Istanbul, c’est possible : « Des centaines de personnes m’ont appelé pour déclarer qu’elles souhaitent être membre de bureau de vote, qu’elles souhaitent être observateur, des avocats qui souhaitent surveiller… Et ça, c'est général partout. Nous pensons que la mobilisation qui n’a pas eu lieu au premier tour aura finalement lieu au deuxième tour. » L’opposition a d’autant plus besoin de cette mobilisation qu’au premier tour, Kemal Kiliçdaroglu a obtenu deux millions 600 000 voix de moins que Recep Tayyip Erdogan.