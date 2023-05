Royaume-Uni: des retards importants dans les aéroports à cause d'un problème informatique

Un problème informatique affectant le système de contrôle automatisé des passeports a créé d'importants retards pour les voyageurs à l'arrivée dans les aéroports britanniques ce samedi 27 mai.

Publicité Lire la suite

Sur les réseaux sociaux, de nombreux voyageurs se sont plaints de devoir attendre plusieurs heures avant de pouvoir passer les contrôles de l'immigration, en plein week-end prolongé.

Les aéroports londoniens d'Heathrow et Gatwick ont invoqué un problème national affectant les « e-gates » de la police britannique aux frontières, qui permettent un passage des contrôles de manière automatisée. « Nos équipes travaillent étroitement avec la police aux frontières pour résoudre le problème aussi vite que possible », a indiqué l'aéroport d'Heathrow sur son site internet, précisant que du personnel supplémentaire a été déployé pour gérer les files d'attente et venir en aide aux passagers.

Le Royaume-Uni compte plus de 270 « e-gates » dans 15 infrastructures. Elles sont disponibles pour les voyageurs de plus de 12 ans, qu'ils soient britanniques, ressortissants de l'UE ou de plusieurs autres pays (dont l'Australie, le Canada, l'Islande, le Japon ou les États-Unis).

Des vols annulés

La veille, la compagnie aérienne British Airways (BA) a indiqué dans un communiqué avoir annulé une centaine de vols entre jeudi et vendredi à l'aéroport londonien d'Heathrow à la suite d'un problème technique. La compagnie n'a pas donné de nombre total de vols annulés. Mais d'après l'agence PA, qui cite la compagnie spécialisée Cirium, 175 vols ont été annulés sur deux jours par BA, qui veut dire que plus de 20 000 passagers ont vu leur voyage perturbé.

De longues files d'attente ont par ailleurs été signalées le samedi 27 mai dans la matinée pour embarquer sur les ferries Transmanche au port de Douvres, au sud-est de l'Angleterre, en raison d'un problème informatique au contrôle des passeports à la frontière française. Celui-ci a été résolu, a indiqué le port sur Twitter, estimant entre 30 et 45 minutes le temps d'attente en milieu de journée, contre 90 minutes dans la matinée.

>> À lire aussi : Allemagne: sept aéroports paralysés par la grève de personnels

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne