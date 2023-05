Arctic Challenge: un exercice aérien d'une ampleur inédite dans le contexte ukrainien

L'Arctic Challenge, le plus grand exercice aérien d'Europe, commence ce lundi 29 mai dans l’Arctique. Organisé tous les deux ans par les pays nordiques (Norvège, Suède, Finlande), il prend une dimension particulière dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Deux mille sept cents soldats, 150 avions militaires, venus de quatorze pays. L'Arctic Challenge n'est pas un exercice de l’Otan, rappellent toujours les pays nordiques, comme un message d’apaisement adressé à la Russie voisine. Il n’empêche, avec des menaces virtuellement incarnées par des Soukhoï et des Mig russes, l’exercice aérien qui s'ouvre ce lundi dans l'Arctique est largement axé sur la coopération entre alliés de l’Otan, dont seule la Suède ne fait pas encore partie.

La quantité d'appareils est inédite, leur diversité aussi : les Rafale et Mirage français s’entraînent aux côtés des Eurofighters allemands, des Gripen suédois, des F-16 norvégiens et, nouveauté, des F-35 américains. Les pilotes volent sur un très vaste territoire, de quoi tester les limites de leurs avions et d’envisager des scénarios de ravitaillement et de défense aérienne complexes.

Les pays nordiques montrent ainsi qu’ils ne sont pas seuls face à la Russie, qui a fortement renforcé sa présence militaire dans l’Arctique ces dernières années. La région est devenue une zone de friction d’autant plus sensible que le Conseil de l’Arctique, le principal outil diplomatique qui régit les relations entre les pays frontaliers du pôle Nord, est hors-jeu, les discussions étant à l’arrêt depuis l’agression de l’Ukraine par la Russie.

