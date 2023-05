[EN DIRECT] Présidentielle en Turquie: les bureaux de vote ont ouvert

La Turquie se prépare pour une journée de vote inédite pour ce second tour de l'élection présidentielle qui oppose Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu. Le président sortant arrivé en tête lors du premier tour est bien placé pour l’emporter. Les bureaux de vote ont ouvert à 3h TU et fermeront à 13h TU. Suivez notre direct, les heures sont affichées en temps universel (TU).

Une passante devant des affiches électorales de Recepp Tayyip Erdogan et Kemal Kiliçdaroglu à Sanliurfa dans l'est de la Turquie le 28 avril 2023. AFP - OZAN KOSE

