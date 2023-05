Des heurts dans le nord du Kosovo font plusieurs dizaines de blessés

Des affrontements violents ont éclaté ce lundi 29 mai dans le nord du Kosovo entre des manifestants serbes, la police kosovare et les troupes de la force emmenée par l'Otan (KFOR).

Gaz lacrymogènes, grenades assourdissantes, jets de pierres, de bouteilles et de cocktails Molotov. Des affrontements violents ont fait une cinquantaine de blessés parmi la communauté serbe, dont un par balles, et au moins 25 blessés parmi les contingents hongrois et italiens de la KFOR, la force armée de l’Otan au Kosovo, rapporte notre correspondant à Belgrade, Philippe Bertinchamps.

Ces incidents ont éclaté, alors que la tension ne cesse d’augmenter depuis vendredi 26 mai entre la population serbe, majoritaire dans le nord du Kosovo, et la police kosovare. La KFOR a renforcé sa présence sur place, tandis que l’armée serbe reste « en état d’alerte maximale » près de la frontière administrative, a déclaré lundi depuis Belgrade le président de la Serbie Aleksandar Vucic, qui estime que « le pire est à venir ».

Des maires contestés

Des milliers de manifestants s’étaient rassemblés ce matin dans quatre localités du nord du pays : Mitrovica Nord, Zvecan, Leposavic et Zubin Potok, pour s’opposer à l’entrée en fonction des nouveaux maires albanais, élus en avril dernier lors d’un scrutin boycotté par les électeurs serbes qui ne reconnaissent par l'autorité de Pristina et sont fidèles à Belgrade. Seuls quelque 1 500 électeurs, sur environ 45 000 inscrits, y ont pris part.

Ces édiles ont été intronisés la semaine dernière par le gouvernement d'Albin Kurti, le Premier ministre de ce territoire en très large majorité peuplé d'Albanais, faisant fi des appels à l'apaisement lancés par l'Union européenne et les États-Unis. Les protestataires serbes qui s'étaient rassemblés en particulier devant la municipalité de Zvecan réclament le retrait des maires albanais, mais aussi celui des forces de police du Kosovo, auxquelles ils se sont heurtés.

Les soldats de la KFOR, munis de boucliers et de bâtons, ont initialement tenté de séparer les deux parties en présence avant de commencer à disperser la foule. Des protestataires ont répliqué en lançant des pierres et des cocktails Molotov en direction des soldats avant d'être repoussés à plusieurs centaines de mètres de la municipalité de Zvecan.

Selon le ministère hongrois de la Défense, plus de 20 soldats hongrois figurent parmi les blessés de la KFOR, dont sept ont été grièvement atteints. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a de son côté fait état dans un tweet de 11 soldats italiens blessés. L'Otan a qualifié ces attaques de « totalement inacceptables » et réclamé la fin immédiate des violences. Mais les manifestants ont annoncé un nouveau rassemblement pour demain.

Soutien de la Russie

Au cours d'une visite au Kenya ce lundi 29 mai, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé que « les Serbes combattaient pour leurs droits dans le nord du Kosovo ». « Une grande explosion menace (de se produire) au cœur de l'Europe, où l'Otan s'est livrée en 1999 à une agression contre la Yougoslavie », a poursuivi Sergueï Lavrov, évoquant l'intervention de l'Alliance atlantique contre Belgrade qui a de facto mis fin à la guerre entre les forces serbes et les combattants indépendantistes albanais.

Les tensions sont fréquentes dans le nord du Kosovo. Quelque 120 000 Serbes vivent dans ce pays d'1,8 million d'habitants très majoritairement albanais. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne avaient exhorté dès le vendredi les autorités du Kosovo « à immédiatement revenir sur leur décision » de déployer leurs forces spéciales. Ces puissances occidentales se disent également « préoccupés par la décision de la Serbie de relever le niveau de préparation » de son armée.

