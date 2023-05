En Lettonie, la démocratie participative à l'œuvre avec la plateforme en ligne Manabalss

En Lettonie, le site internet Manabalss vient de recevoir le prix de la technologie démocratique. La récompense a été décernée par l’Institut pour l’innovation en politique. Depuis sa création en 2011, ce site permet de voter pour des initiatives législatives proposées par des ONG ou des particuliers.

© AP/Handout/The Parliament, Saeima, of the Republic of Latvia

De notre correspondante,

Des ONG ou des particuliers arrivent avec des propositions de lois. L’équipe de juristes qui travaillent pour le site Manabalss («Ma voix, mon vote») se charge bénévolement d’étudier la proposition, parfois de mieux la rédiger d’un point de vue légal. Puis, elle est publiée sur le site. Les médias les relaient fréquemment. Si on adhère, on peut signer en se connectant via sa banque en ligne. Si l’initiative obtient 10 000 voix, elle doit être étudiée par le Parlement. 10 000 voix, ça peut paraître peu, c’est pourtant un demi-pourcent de la population lettonne.

Lutter contre la corruption

À ce jour, 60 lois ou amendements ont été ainsi adoptés. Et des changements dans la Constitution. En Lettonie, ce sont les députés qui élisent le président. Un nouveau scrutin présidentiel aura lieu dans deux jours et pour la deuxième fois, le vote des députés ne sera plus secret. Et ça, c’est grâce à Manabalss.

Ce site internet est né en 2011. Cette année-là, la Lettonie traverse une période difficile. Elle subit violemment le contrecoup de la crise financière mondiale. Le pays est aussi englué dans de graves affaires de corruption. Le Parlement est dissous, car les députés refusent de lever l’immunité parlementaire d’un oligarque local soupçonné de blanchiment d’argent. Deux jeunes gens lancent alors Manabalss, qui se veut au début comme un simple site de pétition en ligne. L’une des premières pétitions vise à rendre les députés plus proches des gens, elle s’appelle « Ouvrons le Parlement ». C’est ainsi que nait la loi qui permet aujourd’hui à Manabalss de fonctionner.

Des avancées concrètes pour la démocratie lettone

Selon les calculs de Manabalss, un quart de la Lettonie a déjà voté une fois, car les habitants savent que cela a un impact concret. L’utilisation du site est gratuite, mais en votant, il est possible de faire un micro-don pour le faire fonctionner. Manabalss récolte ainsi environ 70 000 euros par an, et ça, c'est un autre critère de succès.

Les initiatives se sont aussi beaucoup diversifiées. Récemment, le Parlement a étudié la distribution gratuite de protections hygiéniques pour les filles dans les écoles, l’interdiction de l’industrie de la fourrure. Les Lettons veulent agir aussi localement. Même si la loi ne l’autorise pas encore, Manabalss a publié des initiatives municipales pour montrer qu’il y a un intérêt de la part de la population.

►L'Institut pour l’innovation en politique a remis ses récompenses, au Palais de la culture de Varsovie, le 11 mai 2023

Paldies prof. Ivetai Reinholdei par ierosinājumu startēt un @vitaanda par oficiālo nomināciju! Protams, ka esam gandarīti kā ManaBalss komanda, tomēr veiksmes stāsts ir LATVIJA! Tai skaitā @Jekaba11, @Brivibas36 un >470'000 (!) cilvēku lielā ManaBalss kopiena. https://t.co/s15SqjOiab — ManaBalss.lv (@ManaBalss) May 12, 2023

