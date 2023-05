En Pologne, une commission d'enquête sur «l'influence russe» qualifiée de «stalinienne»

Le président polonais a donné ce lundi 29 mai son feu vert à la création d'une commission d'enquête sur « l'influence russe en Pologne ». L'opposition et nombre de juristes qualifient l'organe d'« anticonstitutionnel ».

Composée de neuf membres choisis par une chambre basse dominée par le camp nationaliste populiste, la commission d'enquête sur « l'influence russe » pourra décider si les responsables politiques du pays ont succombé ou non à l'influence russe dans les années 2007-2022. La personne jugée coupable pourra être interdite d'occuper des postes publics liés à l'accès aux finances publiques et aux informations classifiées, et ce pendant 10 ans, afin « de l'empêcher d'agir à nouveau sous influence russe au détriment des intérêts de la République de Pologne », en vertu de cette loi. Le chef de la commission sera nommé par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Ses membres n'encourent aucune responsabilité pour leurs décisions.

Début mai, le texte a été rejeté par le Sénat, contrôlé par l'opposition, mais la majorité nationaliste a réussi à l'adopter dans un deuxième vote à la chambre basse vendredi, avec 234 voix pour et 219 contre. Il ne manquait plus que la signature du président Andrzej Duda, issu lui aussi du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir, pour qu'il entre en vigueur. C'est désormais chose faite. Selon le pouvoir, une telle commission est indispensable pour éliminer l'influence russe en Pologne, allié fidèle de l'Ukraine attaquée par Moscou. « J'espère que le Parlement choisira de manière responsable les membres de la commission », a souhaité Andrzej Duda dans une déclaration télévisée lundi.

Mais nombre d'observateurs s'inquiètent de ce terme d'« influence russe », jugé trop abstrait et dont la commission d’enquête pourrait abuser. De nombreux juristes y voient un véritable instrument de répression politique et considèrent cette commission qui viole les principes de séparation des pouvoirs politique et judiciaire comme largement inconstitutionnelle. L'organe s'adjugeant en outre les pouvoirs d'un procureur et d'un tribunal à la fois. Aucune instance d'appel à ces décisions n'a été prévue par le pouvoir, sauf en cas d'éventuelles irrégularités formelles concernant le fonctionnement de la commission.

Selon l'opposition et nombre de commentateurs, la loi est destinée à compromettre les adversaires des populistes de Droit et Justice (PiS) avant les législatives prévues à l'automne. L'opposition qualifie le texte de « lex Tusk » (loi Tusk), du nom du chef de la principale formation de l'opposition centriste Plateforme civique (PO), Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais dans les années 2007-2014 puis président du Conseil européen, bête noire du pouvoir en place. Selon elle, la loi est destinée à compromettre les adversaires du pouvoir en place et empêcher Donald Tusk de remporter le scrutin d'automne. Celui-ci a lui-même considéré vendredi que la commission était destinée à « l'éliminer ».

Le secrétaire général de la PO, Marcin Kierwinski, l'a qualifiée lundi de « stalinienne », alors que le leader du parti paysan PSL de « tribunal fantoche ». « La place de cette loi bolchévique, contraire à la Constitution, à la loi internationale et à la raison pure est à la poubelle », a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sur Twitter. D'une même voix, l'ensemble de l'opposition, de gauche, du centre et même d'extrême droite, a déclaré qu'elle n'allait pas participer aux travaux de cette commission qui marque « la fin de la démocratie » en Pologne et pousse le pays à « la guerre civile », selon Szymon Holownia, le président du parti Pologne 2050 (centre).

Selon les observateurs, la commission est destinée à éloigner les accusations soulevées par plusieurs enquêtes journalistiques sur le PiS, soupçonné d'agir lui-même sous « influence russe » et d'entretenir des contacts proches avec les responsables politiques européens soupçonnés de liens avec la Russie, dont la responsable du Rassemblement national français Marine Le Pen.

