L'Ukraine sous les tirs nocturnes de missiles et drones de combat russes

L'armée ukrainienne dit avoir intercepté 37 missiles et 29 drones russes dans la nuit du 28 au 29 mai dans tout le pays, et notamment à Kiev. Dans la nuit de samedi à dimanche déjà, les autorités avaient affirmé que la capitale avait vécu son attaque de drones la plus importante depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.

Explosion à Kiev, Ukraine le 29 mai 2023. © REUTERS / GLEB GARANICH

