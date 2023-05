La victoire des conservateurs en Espagne ancre un peu plus encore l'Europe à droite

L'Espagne « a entamé un nouveau cycle politique », a annoncé le chef du Parti populaire espagnol après la victoire du parti de droite aux élections régionales et municipales de dimanche 28 mai, aux dépens du Parti socialiste au pouvoir.

Le chef du Parti Populaire (PP) Alberto Nunez Feijoo célèbre aux côtés de la présidente régionale de Madrid, Isabel Diaz Ayuso et du maire de Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, à Madrid, le 28 mai 2023.

En portant le Parti populaire en tête des élections régionales et municipales, les Espagnols suivent une tendance politique qui a le vent en poupe en Europe : la droitisation des échiquiers politiques. Le phénomène est particulièrement visible dans le nord du continent : la Norvège, passée à gauche, il y a un an et demi, fait figure d’exception.

En Finlande, après la défaite de la Première ministre sociale démocrate Sanna Marin, quatre formations de droite, sont en négociations pour former un gouvernement. Parmi eux : le parti des Finlandais, d’extrême droite. En Suède, l’extrême droite a également intégré la coalition gouvernementale après son succès aux législatives de septembre 2022, où elle a remporté 20% des suffrages, s'imposant comme la deuxième force politique du pays et la première à droite.

Au Danemark, la Première ministre sociale démocrate, Mette Frederiksen a choisi de former un gouvernement de grande coalition avec deux partis de droite alors qu'elle avait obtenu la majorité absolue aux élections législatives de novembre 2022. L'alliance est qualifiée d'historique avec la principale formation de la droite danoise, le Parti libéral et les Modérés, un nouveau petit parti centriste fondé par l'ex-Premier ministre libéral Lars Løkke Rasmussen.

En Lettonie, l’extrême droite a décroché plusieurs portefeuilles au gouvernement. Au centre de l’Europe, le parti Droit et justice (PiS) polonais est aux commandes depuis près de huit ans. Même chose en Hongrie, avec Viktor Orban et son Fideszs depuis 2010. Au sud, en Grèce, le scrutin du premier tour des législatives, le 21 mai, a été remporté par la droite. Le second tour du 25 juin prochain permettra-t-il au conservateur Kyriakos Mitsotakis, arrivé au pouvoir en 2019 de diriger à nouveau le gouvernement ?

L'Italie est dirigée depuis l’automne dernier par la coalition droite-extrême droite avec à sa tête Giorgia Meloni. Le Portugal reste dirigé par un gouvernement socialiste, tout comme son voisin espagnol, en sursis jusqu'aux législatives anticipées dans moins de deux mois.

