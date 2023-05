Italie: mystère autour de la mort d’espions italiens et israélien dans un naufrage sur le lac Majeur

Un air de roman policier après la disparition dimanche 28 mai d’un bateau de tourisme sur le lac Majeur, en Lombardie (Nord) qui a fait quatre victimes. La presse italienne s’interroge sur la nature du naufrage, dont les circonstances sont troublantes : les 21 passagers à bord étaient tous liés aux services secrets italiens et israéliens. La police italienne a ouvert une enquête, qualifiant pour l’instant le drame d’un simple accident, et compte analyser l’épave, située à 15 mètres de profondeur.

© Service de presse des Vigili del fuoco, via AFP

Publicité Lire la suite

Dimanche 28 mai, la météo dans le nord de l’Italie était mauvaise : avis d’orages et de tempête sur le lac, on dit que le capitaine italien du bateau avait hésité à larguer les amarres. Il a finalement accepté d’emmener pour une journée de ballade sur le lac 21 personnes, alors que le bateau n’était agréé que pour 15 personnes, rapport notre correspondante à Rome, Anne Tréca.

À supposer qu’il ait été surpris par la force du vent, le marin a pu essayer de rentrer en longeant la côte. Or l’embarcation à fond plat, conçue comme une habitation, a coulé à pic, à environ 200 mètres de la rive. La plupart des passagers se sont jetés à l’eau sans gilets de sauvetage et ont été sauvés. Un agent de renseignement israélien à la retraite, deux homologues italiens et la femme russe du skipper ont été retrouvés morts.

S’agit-il d’une défaillance technique, humaine ou d’une énorme négligence du capitaine ? Les services de sécurité italiens ont expliqué dans un communiqué que les deux agents des renseignements italiens « se trouvaient dans la région pour participer à une rencontre conviviale organisée à l'occasion de l'anniversaire d'un des participants ». Mais le profil des victimes fait davantage penser à une réunion italo-israélienne d’espions qu’à une banale excursion du dimanche entre vieux camarades.

Les passagers survivants ont été secourus par d'autres bateaux présents à proximité ou ont pu nager vers le rivage, ont rapporté des médias italiens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne