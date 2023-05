La mort d’un Ouzbek qui combattait avec Wagner en Ukraine rendue publique, Tachkent change de ton

L’Ouzbékistan a beau être dans l’orbite de Moscou, le pays s’est très vite démarqué de ce que le Kremlin appelle toujours une « opération spéciale ». Et comme d’autres pays d’Asie centrale, il est très opposé au recrutement par Moscou de ses citoyens pour la guerre en Ukraine contre de bons salaires et un passeport russe. Jusqu’à hier, cette opposition ferme était restée feutrée. Mais la mort d’un homme recruté chez Wagner a, semble-t-il, changé la donne. Les autorités ouzbèkes viennent de rendre publique une vidéo dans laquelle sa mère témoigne des dangers de partir se battre en Ukraine.

De notre correspondante à Moscou,

Il avait 23 ans, et comme beaucoup de jeunes Ouzbeks pauvres, il était parti travailler en Russie pour subvenir aux besoins de sa famille. Ouvrier dans des usines puis sur des chantiers de construction, il s’était élevé tout seul jusqu’à ouvrir un café et devenir aussi chauffeur privé. « Piégé », dit sa mère par un sachet de drogue placé dans ses affaires, il avait ensuite été condamné à 10 ans de prison puis recruté chez Wagner, « de force », lui avait-il dit lors de leur dernier échange téléphonique.

Une vidéo rendue publique par les autorités ouzbèkes

« Son dernier appel remonte au 10 septembre. Il m'a dit : 'Maman, je leur ai dit que je ne voulais pas enfiler un uniforme, que je ne tuerais pas des gens, que je n'irais pas là-bas, mais ils m'ont quand même forcé'. Mon fils, qui n'a jamais fait l'armée et n'a jamais utilisé d'armes, il a été forcé. De lui, je n'ai reçu que la moitié de son corps, la partie supérieure. C'est très, très dur. Je ne souhaite ce sort à personne. Prenez soin de vos enfants, ne les laissez pas partir. »

Dans cette vidéo diffusée par les services de sécurité de l’État ouzbek, rien n’est épargné sur la brutalité ordinaire de la guerre : des hommes humiliés et menottés à genoux, un homme qui se vide de son sang dans la boue.

Des signes d'éloignement en 2022 déjà

L’Ouzbékistan, jusqu’ici, communiquait extrêmement peu sur ses citoyens morts en combattant avec les forces russes. Seule une poignée de morts sont officiellement connues.

Dès mars 2022, le pays a tenu à se démarquer de l'« opération spéciale » lancée par la Russie. Le ministre ouzbek des Affaires étrangères, Abdulaziz Komilov déclarait : « L’Ouzbékistan reconnaît l’indépendance de l’Ukraine, sa souveraineté et son intégrité territoriale », tout en demandant que soit trouvée au plus tôt « une solution négociée » au conflit. Le chef de la diplomatie ouzbèke avait également précisé que Tachkent ne « reconnaît pas les Républiques de Louhansk et de Donetsk ».

