Le Danemark veut tripler ses dépenses militaires d'ici 10 ans

Le Danemark a annoncé mardi 30 mai qu’il va tripler ses dépenses militaires lors des dix prochaines années. Des investissements de 143 milliards de couronnes danoises (environ 19,2 milliards d’euros) pour atteindre les 2% du PIB d'ici à 2030, une exigence de l’Otan.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante régionale, Carlotta Morteo

Très attendus, les chiffres du budget de la défense seront ils à la hauteur des besoins ? Les stocks de munitions sont vides, les flottes de navires vieillissants, les avions trop peu nombreux. Depuis 2017, les dépenses militaires danoises ont graduellement augmenté, certes, mais elles avaient atteint un point historiquement bas, ne représentant que 1,14 % du PIB.

La guerre en Ukraine a mis un coup de fouet à la nécessité pour le Danemark de renforcer ces armées, moderniser ses équipements et établir un plan pour les 10 prochaines années. Et c’est bien le fléchage de ces 143 milliards de couronnes annoncées qui va désormais faire l’objet d’intenses discussions.

Un budget incluant des aides à l'Ukraine

Deux choses sont claires : la Russie est la principale menace, et la sécurité du Danemark dépend de la sécurité régionale avec trois grandes priorités. Il faut pour le Danemark sécuriser la mer Baltique, mieux surveiller le couloir de navigation long de 2 900 km qui va de Copenhague au Groenland, et par où passe la flotte du Nord russe pour rejoindre l’Atlantique, et enfin garantir la sûreté des entrepôts danois, très utiles à toutes les forces de l’Otan.

À noter, que le budget de Défense prévoit 21 milliards de couronnes d’aide militaire pour Kiev, des sommes qui viennent s’ajouter au Fonds spécial ainsi qu’aux différents paquets d’aides déjà annoncés. Le Danemark ayant promis à l’Ukraine de la soutenir tant qu’il le faudra, car sa victoire est vue comme un facteur évident de stabilité régionale.

À lire aussi : Accents d'Europe - Armement: la recherche continue en Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne