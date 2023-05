Royaume-Uni: les travailleurs de l'association caritative St Mungo's entament une grève d'un mois

Reportage

Au Royaume-Uni, les grèves se raréfient, mais la mobilisation sociale reste d’actualité. Depuis un an, les trains, les écoles, les hôpitaux débrayent pour réclamer de meilleures conditions salariales et de travail. Ce mardi 30 mai, c’est un gros acteur du secteur caritatif qui entame une mobilisation d’un mois : l’ONG St Mungo’s qui soutient les personnes sans abri.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Au pied du siège de St Mungo’s, avec une centaine d’autres employés, Zach Cochrane, maraudeur pour l’association, réclame 10% d’augmentation. La direction propose 2 %. « Nous faisons face à une crise sans précédent du pouvoir d’achat. Les prix de l’alimentaire explosent. Nous sommes des travailleurs de première ligne, nous voulons pouvoir vivre dans une ville comme Londres malgré les pressions économiques »

Certains travaillent à St Mungo’s depuis vingt ans. Rye, elle, a à peine 25 ans et aide les personnes SDF à se réinsérer, mais elle craint pour l’avenir de l’ONG. « Nous avons la formidable opportunité de former des gens, de leur apporter des compétences utiles, mais ces compétences nous échappent parce que le salaire n’est pas suffisant pour les faire rester. Les gens restent à St Mungo’s un an ou deux, et changent… Et ce sont les plus vulnérables qui en pâtissent ».

La direction dénonce l’impact de la mobilisation sur les bénéficiaires. Colin, qui travaille dans un hébergement d’urgence, reconnaît la difficulté de se mobiliser dans le secteur caritatif : « Se mettre en grève, c’est une décision difficile à prendre. Nous voulons être au travail et venir en aide aux Londoniens les plus en danger, et à la place, on est là à brandir des panneaux. Mais il faut bien qu’on se défende, car qui va nous soutenir, nous les employés ».

Le syndicat Unite a mis en place un fonds de grève pour soutenir les employés pendant ces quatre semaines de mobilisation.

