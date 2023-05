Russie: attaque de drones sur Moscou

Les dégâts sont matériels et mineurs. Huit engins ont attaqué la capitale russe ce 30 mai, tous « neutralisés » selon le ministère de la Défense russe qui accuse Kiev d’« attaques terroristes ».

De notre correspondante à Moscou,

Les premières informations sont tombées vers 5h TU, essentiellement sur les chaines Telegram de voisins, avant de faire la une des journaux télévisés. L’attaque est intervenue à l’heure où les habitants de la capitale partent au travail. Le maire de Moscou, intervenu sur sa chaîne Telegram, insiste sur des dégâts essentiellement matériels. Certains habitants, dit-il, ont été évacués de leurs appartements, et ils y retourneront, c’est promis, très rapidement, dès qu’ils seront sécurisés.

Des brouilleurs dans un large périmètre

Selon, cette fois, le gouverneur de la région de Moscou, plusieurs drones ont été abattus à l’approche de la capitale par la défense anti-aérienne. Ils portaient, disent les autorités, de toutes petites charges explosives. La banlieue, mais aussi certains quartiers centraux, ont été touchés. Centraux, mais pas le cœur de Moscou, et ça ce n’est pas une surprise, parce que depuis l’attaque de drones sur le Kremlin, des brouilleurs ont été installés dans un large périmètre.

Ils sont de plus en plus puissants au fur et à mesure qu’on approche des bâtiments stratégiques, tellement puissants que cela fait déjà plusieurs semaines que la géolocalisation ne marche plus du tout dans ces zones. Les taxis ont notamment énormément de mal à retrouver leurs clients.

8 drônes tous "neutralisés" dit le ministère de la défense qui accuse Kiev "d'attaque terroriste", des dégâts uniquement matériels précise le maire de Moscou.. et une habitante de la capitale qui dit déjà ce matin "maintenant c'est notre tour" @rfi — Anissa El Jabri (@anissaeljabri) May 30, 2023

