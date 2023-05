Turquie: «Le pouvoir a commencé à s'attaquer aux lignes rouges de la communauté LGBT+»

Entretien

Durant la campagne électorale et dans son discours de victoire, Recep Tayyip Erdogan s’en est pris aux minorités sexuelles. Tan Yorulmazel, étudiant en économie, fait partie de la direction de la commission LGBT du parti TIP (Parti ouvrier de Turquie, opposition).

Propos recueillis par notre envoyée spéciale à Istanbul,

RFI : Comment qualifieriez-vous l’état des droits de la communauté LGBT+ en Turquie alors que Recep Tayyip Erdogan vient d'être réélu ?

Tan Yorulmazel : La période actuelle nous fait penser à la période de la montée du nazisme en Allemagne. À cette époque, Berlin était un centre important en Europe pour la communauté homosexuelle. La ville abritait des organisations qui protégeaient les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres). Et le pouvoir nazi les a toutes rayées de la carte en arrivant. La pression sur la communauté LGBT+ avait atteint un niveau important même avant les élections. Mais là, on risque de passer un cap. Nous nous attendons à voir augmenter les attaques contre les associations, à des moyens de répression nouveaux, comme la fermeture d’associations, l’interdiction des réunions dans les clubs LGBT au sein des universités. Et les activistes seront probablement de plus en plus confrontés à la violence policière.

Lors de son discours de victoire, dimanche 28 mai dans la soirée, Recep Tayyip Erdogan, a fait huer les LGBT par ses supporteurs en lançant : « Est-ce que le CHP [le parti de son adversaire, Kemal Kiliçdaroglu] est LGBT ? Est-ce que le HDP [pro-kurde] est LGBT ? ». La foule a acquiescé en rugissant. Pourquoi, selon vous, la communauté LGBT est-elle brandie comme un épouvantail par le pouvoir turc ?

Au regard de la campagne électorale, on s’attendait à ce que la pression augmente après cette élection, ce discours n’a fait que confirmer nos craintes. Erdogan a très bien réussi à stigmatiser une partie de la société. Il a vu que cette stratégie de diabolisation, de criminalisation était payante pendant sa campagne, donc il continue. Et à travers la communauté, il attaque les partis de l’opposition en disant qu’ils sont tous pro-LGBT+. C'est un moyen de consolider sa base électorale en désignant un ennemi. Ça permet aussi de faire oublier la crise économique.

À quelles régressions a-t-on assisté ces dernières années en Turquie en matière de droits des LGBT+ ?

Depuis 2015, les Marches des fiertés sont interdites et il y a toujours des violences contre les activistes. L’année dernière, il y a eu plus de 300 arrestations, c’est un record à ma connaissance. Il y a aussi une grande pression sur les clubs étudiants LGBT+ au sein des universités. Lors du mouvement de contestation qui a éclaté à l’université du Bogaziçi [en 2021, pour protester contre la nomination par le président Erdogan d’un de ses fidèles comme recteur, ndlr], on a vu beaucoup d’hostilité à l’égard des étudiants LGBT+. [Le mouvement de protestation a pris de l’ampleur après l’arrestation de quatre étudiants accusés d’avoir exposé sur le campus une affiche où figuraient les couleurs du drapeau arc-en-ciel au côté de la Kaaba, le site islamique le plus sacré d’Arabie saoudite]. Le ministre de l’Intérieur les a traités de « dégénérés » sur les réseaux sociaux. Puis Erdogan en a rajouté en disant que les étudiants protestataires étaient des « vandales » tous affiliés au mouvement LGBT. À ce moment-là, les partis de l’opposition ne leur ont pas apporté leur soutien.

Avez-vous peur ?

Pour le moment, il n'y a pas une menace légale, mais nous allons voir ce qu’il va se passer maintenant. Pour l’instant, ce sont surtout les discours politiques qui nous font peur. Mais bien sûr qu'il y a une peur dans la communauté, parce que l’AKP a commencé à s’attaquer aux lignes rouges de notre communauté : les droits que nous avions obtenus tout au long de ces années. Et l'entrée au Parlement de partis comme Hüda Par [la vitrine politique du Hezbollah turc, ndlr] et le Nouveau Parti du bien-être (YRP, ultraconservateurs) nous fait bien sûr très peur.

Comment vit-on quand on est gay, lesbienne, bi ou trans aujourd'hui en Turquie ?

En Turquie, il est très difficile de s’afficher dans les endroits publics en tant que LGBT+. On se sent seulement à l’aise dans les endroits où on sait que l'on est protégés : les clubs étudiants, les bars cachés LGBT+, chez les amis...

Certains envisagent-ils de partir ?

Malheureusement oui, certains veulent partir à l’étranger. Bien sûr, je comprends qu'ils aient peur. Mais moi, je pense qu’il faut rester ici et être fort ensemble pour lutter pour nos droits.

Même si elle n'est plus autorisée, une Marche des fiertés se tiendra encore cette année ?

Oui, la date n’est pas encore connue, mais elle aura lieu malgré les pressions. Et bien sûr, je participerai.

