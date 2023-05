Danemark: la Première ministre prononce un discours partiellement rédigé par ChatGPT

Ce mercredi 31 mai, à l’occasion de la clôture de la session parlementaire au Danemark, la Première ministre Mette Frederiksen a prononcé un discours dont la première partie a été entièrement rédigé par ChatGPT.

Publicité Lire la suite

C’est un discours de bilan politique qui restera une première au niveau mondial, à moins que d’autres ne l’aient déjà fait sans l’avoir avoué. Ce mercredi, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, en poste depuis 2019, a lu un discours en partie rédigé par l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT.

Pour la cheffe du gouvernement danois, qui faisait un discours de bilan politique à l'occasion de la clôture de la session parlementaire, le robot conversationnel développé par la société OpenAI est capable de faire illusion. L'idée pour elle était de souligner l’aspect révolutionnaire, mais aussi risqué, de cette technologie qui fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines.« Même s'il n'a pas toujours mis dans le mille, tant sur les détails du programme de travail du gouvernement que sur la ponctuation [...] ce dont [ChatGPT, NDLR] est capable est à la fois fascinant et terrifiant », a souligné la dirigeante danoise. Ce nouvel outil, plébiscité par certains, fait craindre le pire à d’autres.

C'est justement ce que cherchait à démontrer la Première ministre. Au total, toute la première partie du discours a été entièrement rédigée par l'outil d’intelligence artificiel, comme l’a précisé la Première ministre à des députés qui semblaient partagés. Si certains paraissaient en rire, d’autres faisaient plutôt grise mine. Il faut dire que cette technologie est au cœur d’un débat.

Des experts alertent sur les menaces liées à l'IA

Ce mardi, dans une déclaration en ligne, des chefs d’entreprises, des experts en la matière et même le concepteur de ChatGPT, Sam Altman, ont mis en garde contre les menaces d'« extinction » pour l'humanité, posées par l'arrivée de cette technologie. ChatGPT est un des derniers exemples en date des capacités impressionnantes de l'IA, qui suscite aussi nombre d'inquiétudes sur les abus que permet la technologie, notamment en termes de désinformation ou de remplacement massif des employés humains. La lutte contre les risques liés à l'IA devrait être « une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société, tels que les pandémies et les guerres nucléaires », ont écrit les signataires sur le site internet du Center for AI Safety, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.

Le sujet est au menu d'une réunion de haut niveau sur le commerce entre les États-Unis et l'Union européenne, ce mercredi, à Luleå, en Suède.

► À écouter aussi : Décryptage - ChatGPT, le robot qui fascine et inquiète

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne