En Finlande, l'intégration des réfugiés ukrainiens facilitée par le travail

Focus

Les Finlandais sont solidaires du peuple ukrainien. Si le pays facilite leur intégration, entre autres, au travers de l’emploi, c'est aussi un moyen pour la Finlande de résoudre, en partie, la pénurie de personnels dans les services.

Publicité Lire la suite

Ce n’est pas un hasard si la Finlande a ouvert grand ses portes aux réfugiés ukrainiens depuis le début de l'offensive russe. Le pays partage, à l'est, une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie. Elle a donc un voisin commun et a connu, elle aussi, l’invasion russe, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre d'Hiver.

« Je viens de Rubierjne, dans la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. On a été envahi par les Russes. Pour fuir la guerre, on a pris la route d’évacuation, comme de nombreux Ukrainiens. C’était ça ou mourir », déclare Karina Lavrignenka, la trentaine, arrivée en Finlande l’année dernière avec son mari. Tous deux ont choisi le pays pour la qualité de son accueil et la beauté de ses forêts et de ses lacs. Grande brune battante, c’est elle-même une force de la nature. « On avait contacté les services sociaux finlandais via Facebook avant de venir. On a été hébergé par une famille pendant cinq mois. Ils nous ont aidés pour les démarches administratives, pour trouver un logement et un emploi. On fait des ménages dans une école pour Sol, une société de prestation de services d’entretien. ».

L'intégration par le travail

Karina Lavrigneka était auparavant avocate en Ukraine. Ne pas pouvoir travailler dans son domaine d’expertise est un défi pour elle.« Je préfère travailler, peu importe le domaine, afin de ne pas dépendre des aides gouvernementales sans rien faire. Je suis comme ça. À deux, on s’en sort. Il le faut, car on veut rester ici. Et je suis confiante, petit à petit les choses vont évoluer dans le bon sens », philosophe-t-elle.

Chez Sol, le numéro un finlandais des services d’entretien, Karina Lavrignenka touche le salaire minimum, et bénéficie des mêmes droits que les Finlandais. « Tous les travailleurs, peu importe d'où ils viennent, et pas seulement les Ukrainiens, ont les mêmes droits que les Finlandais. Moi, je viens du Kosovo. Au début, j’ai trouvé un boulot d’agent d’entretien. C’était il y a onze ans. J’ai gravi les échelons. Je ne suis pas venue dans les mêmes circonstances que les Ukrainiens. C’est plus dur pour eux que cela n’a été pour moi, mais je les comprends. Je suis solidaire de ce qu’ils vivent. Mon travail, c'est de leur donner des directives, de les encadrer, mais aussi de m’assurer qu’ils aient bien les mêmes droits que tout le monde ici », explique Hekuran Jashari, son superviseur.

La Finlande a accordé des permis de séjour à 48 000 Ukrainiens dans le cadre de la protection temporaire, 33 000 d’entre eux sont en âge de travailler et plus de 5 200 ont déjà trouvé un emploi.

Apprendre le finnois pour s'intégrer et évoluer

« Les Ukrainiens ont un bon niveau d’éducation. Ils sont souvent diplômés et ont une expérience professionnelle. Il y a des médecins, des ingénieurs, mais aussi des agriculteurs ou encore beaucoup de femmes qui travaillent dans la coiffure ou les soins esthétiques », relate Susanna Piepponen conseillère au ministère de l’Économie et de l’Emploi à Helsinki. « Nous avons une pénurie de main d’œuvre, dans le secteur médical ou l’aide maternelle, par exemple, poursuit-elle. Mais pour ces emplois-là, il faut pouvoir communiquer en finnois ou en suédois, notre deuxième langue officielle. C’est pourquoi nous demandons aux ressortissants étrangers de suivre des cours de finnois obligatoires, pendant un an, où on leur apprend aussi les bases de la société finlandaise. Un an pour apprendre le Finlandais, ce n’est pas assez, mais ils pourront ensuite pratiquer la langue dans le milieu du travail. Beaucoup d’entre eux veulent rester dans le pays et s’ils parlent finnois, ils pourront s’intégrer plus facilement », conclut Susanne Piepponen.

L'agence Sol emploie à ce jour 14 000 personnes venues du monde entier. L'entreprise finlandaise a embauché, récemment, une trentaine d’Ukrainiens. Pour garder les nouvelles recrues, la société leur a trouvé un logement et du mobilier. Si les réfugiés le souhaitent, l'entreprise les aide même à faire venir leur famille. « C’est facile d’embaucher des travailleurs ukrainiens parce que, comme ils sont sous protection temporaire, ils obtiennent tout de suite un permis de travail, souligne Johanna Friman, responsable du recrutement chez SOL. Pour les immigrés non-européens, c’est en revanche beaucoup plus long. Dans le nettoyage, connaitre le finnois n’est pas indispensable pour commencer à travailler, et nous avons des superviseurs qui parlent russe. »

« Une amie nous a conseillé Helsinki »

Cette aide est précieuse pour Natalia Tsyba, qui ne parle ni le finnois ni l’anglais. Comme de nombreux Ukrainiens, Natalia Tsyba parle russe. Cette femme, timide, était aide-soignante dans un centre pour handicapés physiques en Ukraine. À 66 ans, elle a tout quitté à la hâte. « Nous habitions à Pavlograd, dans le centre-est de l’Ukraine. L’armée russe n’est pas venue jusqu’à nous, mais il y avait des bombardements tout près et on avait très peur. Comme le train fonctionnait, on l'a pris jusqu’à Varsovie et de Varsovie, l’avion jusqu’à Helsinki. C’est une amie qui nous a conseillé Helsinki. Elle nous a dit que la situation politique était paisible, qu’il n’y avait pas de conflits. Elle a tout organisé par téléphone. Je suis donc venue ici avec ma fille, mon petit-fils et moi », se souvient Natalia Tsyba. Une fois arrivée en Finlande, celle qui effectue des ménages, « un travail pas difficile, mais avec un salaire trop faible », raconte avoir été aidée par des bénévoles finlandais afin de trouver un logement et un travail.

Mais l’adaptation en Finlande n’est pas facile, reconnait Natalia Tsiba, loin de tous ses repères. « Mon petit-fils, qui a 13 ans, veut absolument rester en Finlande. Il me dit qu’il veut bien revenir en Ukraine pour les vacances, mais il veut rester ici pour devenir footballeur. Ses parents décideront, mais moi, je retournerai en Ukraine. »

Natalia est toutefois reconnaissante de l’accueil qu’elle a reçu à Helsinki. « Tout me plait en Finlande. Les Finlandais sont accueillants. Ils sont vraiment très généreux. Le problème, c'est que ma famille et ma maison sont là-bas », dit-elle, la voix nouée. « Tout ce que je souhaite, c'est que la guerre finisse et que je puisse rentrer. » Revenir en Ukraine, oui, mais les larmes coulent déjà à l’idée de devoir quitter son petit-fils et sa fille.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne