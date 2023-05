République tchèque: «Beznoska, succès industriel de l’après-Poldi»

Entretien

En 1997, l’usine Poldi, la plus grande entreprise métallurgique de l’ex-Tchécoslovaquie, ferme ses portes à l’issue d’un processus de privatisation chaotique. Pourtant, une branche de ce mastodonte va faire une entrée réussie dans l’économie de marché. C’est l’atelier de Poldi qui fabriquait des prothèses orthopédiques en acier depuis les années 1960. Il est racheté par un ancien employé, Stanislav Beznoska. Il fonde, en 1992, Beznoska, une entreprise familiale qui exporte aujourd’hui à l’international. Entretien avec son petit-fils, Pavel Milata, directeur marketing chez Beznoska.

RFI : Pavel Milata, vous êtes directeur marketing chez Beznoska. Racontez-nous comment votre grand-père, Stanislav Beznoska, a fondé l’entreprise familiale.

Pavel Milata : Mon grand-père travaillait, depuis les années 1950, chez Poldi à Kladno, la plus grande entreprise métallurgique de Tchécoslovaquie. En 1968, Poldi construit de nouveaux bâtiments et y installe l’atelier « Chirurgie » qui va produire les premiers implants orthopédiques en République tchèque. C’est la rencontre entre la métallurgie et le monde médical. Stanislav Beznoska dirige cette filiale à partir de 1970.

En 1990, il vient de prendre sa retraite quand les autorités lancent la privatisation de ce mastodonte après la chute du communisme. Les employés demandent alors à mon grand-père de revenir. C'est ainsi qu'en 1992, il fonde la société Beznoska. Il est resté PDG de l’entreprise jusqu'en 2012, date à partir de laquelle mon père, Petr Milata Sr assure la succession. Il est PDG de l’entreprise jusqu'en 2016 et transmet le flambeau à mon frère aîné, Petr. À ce moment-là, l'entreprise était en pleine croissance. Tout le monde voulait nos produits.

Aujourd’hui, nous exportons environ un tiers de nos implants en Afrique du Sud, Finlande, Angleterre, Allemagne, Portugal, Espagne. Nous essayons également de pénétrer le marché sud-américain, avec notamment le Brésil. Nous avons 90 employés et nous commercialisons essentiellement des prothèses pour genoux, hanches et articulations. Nous avons aussi développé une collaboration avec des oncologues. Lorsque le cancer se développe et que le médecin doit procéder à la résection d'une grande partie d’un os, nous pouvons fabriquer, grâce à l'impression 3D, une prothèse spécialement conçue pour s’adapter aux besoins du patient.

Que reste-t-il de l’héritage Poldi chez Beznoska, plus de trente ans après la privatisation ?

Notre atelier de fabrication se trouve toujours dans un ancien bâtiment de Poldi et nous apercevons de nos locaux les trois célèbres cheminées, qui s’érigent sur la friche industrielle.

Nous commercialisons toujours l’implant orthopédique pour hanche, qui a été fabriqué pour la première fois au siècle dernier. Nous l’avons baptisée « tige d’acier de Poldi ». C’est la 5e génération de ce modèle. Deux cent cinquante mille prothèses de ce type ont été utilisées lors d'interventions chirurgicales.

Enfin, nous comptons toujours, parmi nos employés, une dizaine d'anciens ouvriers de Poldi. Ils continuent à fabriquer les implants à la main. Ils ont une expertise exceptionnelle, car ils travaillent au dixième de millimètre. C’est très délicat de travailler à la main, car le matériau prend du volume quand il est chauffé. D’ailleurs, quand ils prennent leur retraite, ils sont remplacés par des machines. Il est aujourd’hui impossible de former de jeunes ouvriers avec une telle maîtrise technique.

Une success story, donc ?

En fait, entre 2016 et 2020, notre entreprise a connu la pire période de son histoire. D’abord, il y a eu le scandale des prothèses en silicone, puis le Covid, et enfin la guerre en Ukraine. Ce pays était l’un de nos principaux fournisseurs en titanium. Mais le Covid nous a poussés à nous renouveler et à sortir du domaine de l'orthopédie. Nous fabriquons aujourd’hui des pièces pour Lugo Arms, une société tchèque qui fabrique des armes de sport. Nous concevons également des pièces d'avions ainsi que des implants pour une société orthopédique italienne.

Et puis, nous avons un tout nouvel implant promis, j’en suis sûr, à un bel avenir. Nous l’avons baptisé Elis. C’est un implant trapézo-métacarpien. Il n’y a que trois entreprises qui fabriquent ce type de prothèse dans le monde. Je suis persuadé que cet implant va prendre une dimension considérable dans les années à venir, car les traumatismes du pouce se multiplient en raison de l’utilisation excessive des téléphones portables.

