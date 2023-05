République tchèque: «La friche industrielle de Poldi, vitrine des nouvelles technologies»

Entretien

La ville de Kladno, située à 25 km de Prague, est engagée dans un vaste projet de réhabilitation d’une friche industrielle. Elle peut compter sur l’aide technique de l’UCEEB, le Centre universitaire pour les bâtiments économes en énergie, rattaché à l’Université technique tchèque (CTU), installé à Kladno depuis neuf ans. Entretien avec Michal Kuzmic, coordinateur pour le CTU UCEEB du projet SPARCS, initiative de ville intelligente qui rassemble 31 partenaires dont le but commun est de créer un réseau de communautés durables à énergie positive et à zéro carbone. Un projet qui a le soutien financier du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

RFI : Quel est le rôle de l’UCEEB dans le projet SPARCS dont la ville de Kladno est partie prenante aux côtés d’autres villes européennes ?

Michal Kuzmic : Notre institut de recherche universitaire est le principal partenaire de la ville de Kladno dans le cadre du projet SPARCS, dont l’objectif est de concevoir dans la ville un quartier ou un ensemble de bâtiments autosuffisants en énergie. Nous voulons également augmenter de manière significative la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité, avec comme but la neutralité carbone. Notre rôle est aussi d'impliquer activement les habitants dans cette stratégie énergétique. À Kladno, les gens sont avant tout préoccupés par leurs factures énergétiques et aspirent à des conditions de vie correcte. C’est leur priorité ; l’innovation vient après. Il nous revient donc de développer une sorte de perspectives plus vertes et d’essayer de convaincre. D'autres villes européennes sont impliquées dans ce projet.

Nous sommes aussi partenaires dans des projets avec la ville de Prague.

Votre institut accompagne aussi la ville de Kladno dans la réhabilitation de la vaste friche industrielle où était installée l’usine Poldi, avant sa faillite en 1997. Quel est l’enjeu de cette reconversion ?

Il se passe beaucoup de choses sur le site de l’ancienne usine Poldi. Il y a un véritable intérêt à faire du développement de cette friche industrielle une vitrine des nouvelles technologies en matière de production d’énergies renouvelables, de développement durable, de bâtiments à énergie positive. C’est le cas du bâtiment qui abrite l’UCEEB où nous sommes. Il est devenu une vitrine de ce que l’on peut faire sur une friche industrielle.

Mais pour y parvenir, la clé est de pouvoir conclure des partenariats au bon moment avec les investisseurs. En tant qu’institut de recherche, nous découvrons parfois l'existence d’investissements lorsqu'ils sont quasiment conclus. C’est un problème, car dans ce cas, vous ne pouvez plus influencer les choix, faire valoir les technologies possibles. C’est un potentiel gaspillé.

Quel défi se pose à la municipalité de Kladno ?

Pour la municipalité, le défi, c'est de pouvoir imposer une planification intégrée. Si le potentiel de cette réhabilitation est énorme, le risque de gâcher l’opportunité l'est tout autant. Toutes les grandes villes se demandent comment s'y prendre. À Kladno, la friche est détenue par de nombreux propriétaires – autour de 200 –, car après 1989 et la chute du communisme, les terrains sur lesquels s’était développée l’usine Poldi ont été restitués aux ex-propriétaires. Donc, on a une propriété privée éclatée. La ville peut, bien sûr, négocier avec les investisseurs à propos des services qu’elle désire développer, le type d'infrastructures, les normes qu’elle veut voir respecter en matière de durabilité, de faible consommation d’énergie. Mais ensuite, tout est question de détermination. Jusqu’où la ville peut-elle mener la négociation, imposer ses vues ? C'est une sorte de zone grise. La ville n’a pas le pouvoir de dire aux investisseurs ce qu'ils sont censés construire, donc tout est une question de rapport de force.

Quels sont les atouts de cette friche industrielle ?

C'est tout d’abord sa proximité avec Prague et avec l’aéroport. Je dis toujours à mes partenaires internationaux que l’Institut est plus près de l’aéroport que ne l’est Prague.

L’autre point positif, c’est la connexion autoroutière à grande vitesse entre Prague et Kladno qui passera par l’aéroport. Elle est censée entrer en activité au plus tard en 2029. Le projet prévoit également une connexion ferroviaire. Ce sont les éléments qui expliquent l'attrait pour ce projet. Il y a d’autres friches industrielles autour de Prague, mais les projets n’y sont pas aussi aboutis.

Mis à part cette expertise technique, avez-vous des projets spécifiques ?

L'un de nos plus grands projets concerne le grand réservoir d'eau souterrain dont bénéficie Kladno. Le projet est de déterminer le potentiel de stockage de l'énergie à cet endroit. Les galeries souterraines, vestiges des activités minières passées, regorgent d'eau. Cette eau est à température stable et pourrait potentiellement être utilisée pour stocker la chaleur de manière saisonnière. Si nous produisons de la chaleur en été, nous pouvons la stocker pour l'hiver. Ce serait le principal avantage.

Mais pour le moment, nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion. La ville de Kladno envisage cette masse d’eau avant tout comme une réserve destinée à la consommation. C’est à nous de convaincre l’équipe municipale du potentiel énergétique. Nous devons approfondir nos recherches au cours des dix-huit prochains mois, mais il existe déjà des installations de ce type en Europe.

Lors de l’installation de l’UCEEB à Kladno, des fonds européens ont été alloués. Quel était le montant de ce financement ?

Je pense que 30 à 35 millions d'euros ont été consacrés à la construction et l’équipement du bâtiment en 2014/2015 et aux premières années d'exploitation également. Le bâtiment lui-même a dû représenter la moitié de cette somme.

Aujourd'hui, nous sommes financièrement indépendants. Nous avons été vivement encouragés à acquérir cette autonomie.

Travaillez-vous sur des projets à l’international ?

Oui, nous sommes notamment en relation avec Lyon, dans le cadre du grand projet « Lyon Confluence » qui accueillera 17 000 personnes d'ici à 2030. C’est tout un quartier qui a été entièrement réhabilité. Lyon et Prague ont tissé un partenariat, car la capitale tchèque mène un projet similaire avec la construction d’un nouveau quartier où résideront 4 000 personnes. En tant que partenaire technique de Prague dans ce projet, nous sommes impliqués dans le partenariat avec Lyon. C’est notre « French connection ».

Il est intéressant pour nous de discuter avec Lyon, parce que leur projet est plus avancé que le nôtre. Nous pouvons donc bénéficier d’un retour sur expérience enrichissant. Ce nouveau quartier à Lyon a été planifié par la ville dans ses moindres détails. Une fois obtenu le permis de construire, la ville s’est tournée vers les promoteurs immobiliers privés. C'est donc très intéressant. À Prague, c’est un peu différent, parce qu'il s'agit d'un terrain vierge. La ville de Prague va planifier le développement, mais si elle manque de financement, elle devra peut-être vendre à des investisseurs privés. La question actuelle est de savoir qui assurera la construction des bâtiments. Ce genre de projet est toujours un défi, quelle que soit la municipalité qui le gère.

