République tchèque: «La réhabilitation des friches industrielles, c’est l’ADN de Panattoni»

À Kladno, près de Prague, la nature a repris ses droits dans certaines parties de la friche industrielle, inoccupée depuis plus de vingt-cinq ans. Mais le promoteur d’espaces industriels, Panattoni s’est lancé dans un vaste projet de réhabilitation. Associé au groupe d’investissement RSJ, cette entreprise américaine a pour projet d’y construire deux vastes halls sur 88 500 mètres carrés. Panattoni est l’une des plus grandes sociétés privées de développement d’espaces industriels dans le monde, avec 53 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pavel Sovicka est le directeur général de Panattoni pour la République tchèque et la Slovaquie depuis 2008. Entretien.

RFI : Pavel Sovicka, pourquoi votre société, Panattoni, a-t-elle choisi de s’investir dans la réhabilitation de la friche industrielle de Poldi à Kladno ?

Pavel Sovicka : Le développement de friches industrielles est l'un des éléments constitutifs de l'ADN de l'entreprise Panattoni, partout dans le monde. Pour ne citer que les plus importants, aux États-Unis, nos collègues ont assuré le développement des usines General Motors. Au Royaume-Uni, nous avons acheté l'ancienne usine Honda et avons installé sur cet emplacement de nouvelles industries modernes. En République tchèque, nous avons transformé les anciens locaux de l’usine Skoda en une nouvelle zone industrielle, Panattoni Park Ostrov. Un premier projet occupe une superficie de 30 hectares, un second s’est implanté sur une surface identique.

Quel est précisément votre projet pour la friche Poldi à Kladno ?

Le projet est d’installer des activités industrielles et logistiques modernes répondant à des critères élevés en matière de développement durable. Nous allons construire deux complexes qui accueilleront des entreprises. Le premier s’étendra sur 55 000 mètres carrés, le second sur 33 000 mètres carrés.

Quelles entreprises souhaitez-vous attirer ?

En tant que société de développement d’espaces industriels, nous recherchons des relations sur le long terme avec nos clients qui louent des locaux. Cela signifie que l’entreprise idéale pour occuper ce site est une société de production qui allie R&D (Recherche & Développement) et des activités de soutien telles que la logistique.

Certains représentants de la mairie de Kladno souhaitent éviter les complexes chimiques polluants ou des entreprises logistiques peu créatrices d’emplois, mais qui génèrent un intense trafic de camions. Cela fait-il également partie de vos objectifs ?

Oui, je pense que nous sommes totalement sur la même longueur d’onde avec les représentants de la mairie de Kladno. Notre objectif est d'attirer des entreprises industrielles très modernes qui bénéficieront d’un emplacement idéal, d’infrastructures déjà disponibles et de la proximité de l'aéroport et des universités de Prague.

Combien d'emplois avez-vous l'intention de créer ?

Au regard de notre projet et des infrastructures disponibles sur cette zone industrielle, nous devrions pouvoir créer jusqu'à deux mille emplois. C’est bien inférieur au nombre d’emplois qui existaient dans le passé, lorsque l’industrie lourde assurait une forte production. À l'époque, six mille personnes travaillaient sur ce site. Aujourd’hui, grâce à une automatisation et une robotisation accrues, nous resterons en deçà des deux mille emplois.

Quel est votre calendrier pour la revitalisation de cet espace industriel ?

Idéalement, notre objectif est de commencer la construction des bâtiments, cet été. Si nous respectons cette date, il faudra entre 12 et 24 mois pour la première partie que l’on désigne comme Poldi Kladno. Ensuite, il faudra engager la construction du deuxième hall, Poldi Machinery, mais ça ne commencera pas avant 24 ou 36 mois. L’idéal serait donc que tout soit terminé d'ici à cinq ans.

Le projet répond-il aux attentes des entreprises de la région de Prague ?

Dans la région de Prague, le taux d'inoccupation des espaces industriels modernes est très faible, inférieur à 1%. La demande reste donc forte et une grande partie du parc industriel existant n'est pas conforme aux normes ESG [Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d'évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques tels que les entreprises, collectivités…, NDLR]. Les entreprises sont donc à la recherche de standard élevé en matière environnementale et de réduction de l’empreinte carbone. C’est pourquoi, nous pensons que ce projet sera très bien accueilli par toutes les entreprises qui cherchent à se développer en Bohême centrale et dans la région de Prague.

Panattoni est engagée dans d’autres grands projets dans la région de Prague. Vous pouvez nous préciser lesquels ?

Pour ce qui concerne Prague, nous avons trois projets sur des friches industrielles, mais leur concrétisation prendra du temps. Pour l'un d'entre eux, nous avons engagé les demandes d'autorisation et le processus de conception en 2014, mais nous n'avons pas encore le permis. Vous le voyez, le processus d'autorisation est très long et complexe. En comparaison, à la mairie de Kladno, il y a une véritable volonté de développer la ville, de réhabiliter la friche endommagée par les activités industrielles passées. C’est une équipe municipale pro-active qui cherche à ramener la prospérité sur ces sites. Ce n’est pas le cas à Prague où la seule préoccupation est de savoir combien de logements ou de bureaux seront construits.

Quelles difficultés rencontrez-vous à Prague ?

Il est difficile d’obtenir des permis pour l’installation d’industrie, même dans des zones industrielles. C’est un problème, car les industries quittent la ville.

Nous avons un site au sud de Prague qui est actuellement entièrement loué à des entreprises. Mais elles vont devoir cesser toute activité industrielle d'ici à cinq ans. C’est prévu, nous réhabiliterons alors cette zone. Mais, si vous regardez, dans Prague elle-même, il y a plus de 600 hectares de zone industrielle qui sont aujourd'hui utilisés pour des bureaux, des commerces, des logements. Les activités industrielles doivent donc déménager. Le problème, c'est que la République tchèque est un pays très industrialisé. Le secteur emploie 1,2 million de personnes. Héritées du passé, les entreprises sont installées autour de Prague, dans les banlieues, près des sorties d'autoroute. Elles sont repoussées toujours plus loin de la ville et n’y reviendront pas.

Kladno est un cas à part. Elle est à 25 kilomètres de Prague où vous pouvez mutualiser les activités de l'université technique de Prague et avoir accès à une main-d'œuvre située hors de la capitale.

Tous les exemples que vous venez de citer concernent des projets de développement sur des friches industrielles. Vous ne construisez pas sur des terrains vierges ?

Notre objectif n'est pas de construire des bâtiments pour construire des bâtiments. Notre objectif est de réhabiliter des friches industrielles, car vous ne pouvez pas étendre les zones industrielles, les ports, en empiétant indéfiniment sur les espaces verts ou les terrains agricoles. Nous ne construisons pas sur des terrains vierges, car nous recherchons, pour nos constructions, la certification environnementale BREEAM [« Building Research Establishment Environmental Assessment Method », NDLR]. Surtout, notre objectif est de proposer des solutions qui conviennent à notre client. C'est lui qui dicte ce qui est nécessaire. Nous devons donc nous conformer à ses souhaits. Aujourd’hui, si vous construisez pour une entreprise, comme Coca-Cola par exemple, elle veut que son nom soit associé au développement durable.

Sur votre site internet, « Poldi », le nom de l’entreprise historique de Kladno, revient très souvent quand vous évoquez la réhabilitation. Ce lien avec le passé est important pour vous ?

Je pense que oui. Ce sont un nom et un logo dont tout le monde se souvient. C'était quelque chose d'énorme quand on y pense. Poldi faisait travailler environ six mille personnes. C’était un employeur majeur pour la Bohême centrale et la production d'acier. Il y a un lien fort dans la région avec ce nom et cette marque. Nous sommes fiers lorsque nous réhabilitons des friches industrielles qui portent un héritage du passé. C’est une façon de faire revivre le passé, de rendre hommage aux compétences des ouvriers qui y travaillaient. Pour notre projet sur l’ancien site d’industrie lourde de Skoda (différent du site de l’ancienne usine automobile), nous continuons à l’appeler le projet Skoda, car ça parle à tout le monde.

Est-ce que vous avez obtenu des fonds de l'Union européenne ou du gouvernement tchèque pour ce projet ?

En général, nous essayons d'éviter toute subvention, tout fonds public, car cela alourdit l’administration et la gestion des projets. En ce qui concerne Poldi, le propriétaire qui a acquis le terrain à l’issue de la privatisation a reçu des fonds européens via le ministère de l’Environnement tchèque pour décontaminer le site. Une obligation fixée par l'Office national de l'environnement.

Ce projet de réhabilitation sera-t-il rentable ?

Oui, on l’espère, bien sûr. Toutefois, avec les friches industrielles, vous avez beau tout prévoir, avoir acquis de l’expérience, mais vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir tant que vous n’avez pas creusé.

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. © Union européenne

