République tchèque: «Les opportunités de la réhabilitation de la friche industrielle Poldi à Kladno»

Entretien

Pendant plus d’un siècle, Poldi, le mastodonte de la sidérurgie tchèque et l’exploitation des mines de charbon ont propulsé la ville de Kladno, située à 25 kilomètres de Prague, dans l’industrialisation conquérante, avant d’en signer la chute. L’histoire de l’usine Poldi et la vie de Dan Jiranek sont également intimement liées, depuis cinquante ans. Apprenti chez Poldi, puis ingénieur dans l’unité de recherche du complexe sidérurgique, Dan Jiranek quitte le site en 1996, à la veille d’une faillite retentissante. Élu maire de Kladno entre 2010 et 2014, puis entre 2018 et 2020, il se retrouve alors à la tête d’une cité balafrée par une vaste friche industrielle à ses portes. Il est aujourd’hui président du comité de la région de la Bohême centrale chargé de l’impact environnemental des activités industrielles. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Quels sont vos souvenirs liés à l’usine Poldi ?

Dan Jiranek : Poldi, c’était un monde en soi. Il y avait un portail, qui fonctionne toujours d’ailleurs, qui achevait d’enclore le site qui s’étendait sur un tiers de la surface totale de Kladno. La ville n’avait aucune information sur ce qui se passait à l’intérieur, n’était même pas prévenue si un bâtiment était construit. Le site détenait son propre réseau de voies ferrées pour transporter des pièces d’acier à très haute température. Quand il neigeait, je me souviens que la couleur de la poudreuse dépendait du procédé en cours dans l’usine. Si nous étions en plein processus d’oxydation, la poussière orange colorait la neige.

Le niveau sonore était très élevé. Les fourneaux électriques produisaient un bruit équivalent à 130 décibels. Mais dans la ville elle-même, le niveau sonore restait raisonnable. Quand les fours ont été alimentés à l’électricité, de grandes quantités d’huile ont été utilisées pour les refroidir. Cela a entraîné une pollution des sols, car on avait besoin, pour stabiliser ces huiles, de produits chimiques puissants comme le bisphénol associé au chlore.

Que représentait l’usine Poldi du temps de sa splendeur ?

Kladno était surnommée la Manchester tchèque en raison de son développement industriel rapide. Les trois cheminées des hauts-fourneaux qui restent debout en sont le symbole. Elles incarnent l’histoire industrielle du lieu. C’est là que se dressait l’aciérie fondée par Karl Wittgenstein en 1889.

Au plus fort de l’activité, 25 000 personnes seront employées. Beaucoup venaient de Prague. Aujourd’hui, c’est l’inverse, les habitants de Kladno vont travailler dans la capitale.

Si avant la Seconde Guerre mondiale, l’usine Poldi avait un rôle majeur, après 1945, la phase finale de la transformation est délocalisée en Slovaquie. C’est donc là-bas qu’étaient fabriqués les produits de grande qualité alors qu’on a continué, ici, à produire de l’acier de qualité intermédiaire, donc moins rentable. Dans les années 1990, les débouchés se sont donc raréfiés, d’autant que cet acier était utilisé pour les pipelines et la tuyauterie des centrales nucléaires, deux secteurs moins porteurs à ce moment-là.

Vous avez passé une partie de votre vie chez Poldi ?

En effet, mes parents ayant été expulsés du Parti communiste tchèque pour avoir été impliqués, en 1968, dans le « printemps de Prague », je ne pouvais pas poursuivre d’études supérieures. J’ai dû apprendre un métier manuel. C’est ainsi que je me suis retrouvé en 1977, à 14 ans, apprenti dans le cadre d’un cursus expérimental chez Poldi. Ensuite, j’ai quand même pu aller à l’université et je suis revenu travailler dans l’institut de recherche qui expérimentait de nouveaux procédés de fabrication de l’acier. J’ai quitté Poldi en 1996, un an avant la fermeture de l’usine.

Quand vous êtes devenu maire, l’avenir de cette friche industrielle était-il l’un de vos principaux défis ?

Non, car notre plus grand défi était de savoir comment traverser avec succès cette période d’incertitude liée à la chute du communisme. Il fallait penser aux milliers d’ouvriers licenciés après la faillite. Le taux de chômage était de 10%, ce qui est très élevé, selon les standards tchèques. La question centrale était celle des transports en commun pour que les gens puissent se rendre à Prague, où se trouvaient les emplois. Ici, nous ne pouvions rien faire, car nous avions perdu tout contrôle sur le site, à l’issue du processus de privatisation raté. Mais deux faits nous ont aidés : en premier lieu, la proximité de l’aéroport qui a assuré une dynamique de développement dans les années 1990 avec, à la clé, des emplois. Puis, la décision que nous avons prise de construire une nouvelle zone industrielle sur du terrain agricole dans le sud de Kladno. Ce fut l’une des premières zones industrielles modernes en République tchèque. Une compagnie japonaise a choisi de s’y installer, ce qui fut de bon augure. Cela a incité d’autres investisseurs à venir : la société française Sagem s’est installée pendant cinq ans, puis c’est le danois Lego, le numéro deux du secteur du jeu qui a racheté l’emplacement de Sagem. Il y a maintenant deux usines Lego. La première emploie environ 2 000 personnes. Les pièces de Lego qui sont fabriquées au Danemark, sont moulées, peintes et empaquetées à Kladno. L’autre usine a embauché entre 100 et 150 personnes pour produire des pièces spécifiques pour reconstituer en Lego des voitures de sport célèbres ou les vaisseaux de la série Star Wars. Quand le Premier ministre tchèque a visité l’usine, il n’a pas pu prendre de photos, car la production doit rester secrète.

En tant que maire, quels étaient vos projets pour cette friche industrielle ?

Le premier point, c’était d’évaluer les problèmes. Une commission a été mise en place pour étudier les conditions de décontamination des sols. Normalement, l’État aurait dû financer cette opération dans le cadre du processus de privatisation, mais le repreneur Vladimir Stehlik a proposé de prendre en charge la décontamination, à la grande satisfaction de l’état qui faisait ainsi des économies. Mais la privatisation s’est soldée par un échec et la décontamination n’a donc pas été réalisée. Nous avons aussi passé du temps et dépensé beaucoup d’énergie à discuter avec les nombreux propriétaires pour s’assurer que tout ce qui inciterait de futures entreprises à venir s’installer, un nouveau réseau électrique, de nouvelles infrastructures pourraient voir le jour. Le problème sur ce site, c'est que la propriété privée est éclatée, car après la chute du régime communiste, les terres ont été restituées à leurs anciens propriétaires. Autre problème, la friche était devenue une décharge sauvage. Il a donc fallu la nettoyer et organiser les conditions pour que de nouvelles entreprises s’y installent. Des concerts se sont déroulés sur le site qui est également devenu une destination touristique pour les amateurs de vestiges industriels.

Finalement, la décontamination du sol a-t-elle eu lieu ?

La ville a mené une étude sur la décontamination des sols, financée par des fonds européens. Elle anticipait une dépense de 60 millions de couronnes tchèques [environ 2,5 millions d’euros, NDLR]. L'étude couvrait les 250 hectares. Mais les 60 millions ont tous été engloutis dans la décontamination des trois hectares qui étaient les plus pollués, là où avaient été installés les fours de l’usine.

La décontamination se poursuit donc, mais la partie de la friche qui accueillait l’usine, plus moderne, construite dans les années 1970, est moins contaminée.

Quel est le taux de chômage actuellement à Kladno ?

Il est toujours élevé, autour de 4% contre 3% au niveau national. Dans la zone de Prague-Ouest, le taux est de 1,7%.

Que pensez-vous du projet Panattoni qui prévoit la construction de deux immenses halls ?

Nous sommes heureux qu’un investisseur s’intéresse à cette friche, mais nous ne voulons pas d’une production qui ressemblerait à ce qui se faisait ici, dans le passé. Nous ne voulons pas non plus d’usines chimiques, ni d’entrepôts de stockage, car cette activité engendre beaucoup de circulation, mais peu d’emplois.

Notre choix se porte sur des entreprises avec des activités diversifiées. C’est comme dans une forêt, si vous n’avez qu’une seule espèce de pin, et qu’un feu se déclare, toute la forêt brûle ; mais si vous avez plusieurs variétés, une grande partie de la forêt survit.

À titre d’exemple, je citerais La Lorraine, une entreprise 100% belge, active dans le secteur de la meunerie et de la boulangerie. Elle vient de s’installer avec 600 emplois à la clé. Elle livre des produits congelés aux hôtels et supermarchés de la région.

Serez-vous en mesure d’imposer vos choix ?

Oui, on pourra se le permettre, vu le taux de chômage ici. On pourra dire non à toute entreprise qui ne nous conviendra pas. On a les moyens de patienter pour avoir des propositions qui correspondent à nos attentes.

Ne craignez-vous pas des pressions ?

Je suis le président du comité de la région de la Bohême centrale pour les questions écologiques et l’impact environnemental des activités industrielles. Il nous a fallu des années pour établir une réglementation en matière d’impact sur l’environnement. Donc, les entreprises qui s’installent doivent respecter les normes établies. Elles peuvent faire mieux, mais, en aucun cas, elles ne pourront faire moins.

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. © Union européenne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne