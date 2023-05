Turquie: Selahattin Demirtas, ancien dirigeant du HDP, annonce quitter la vie politique

En Turquie, trois jours après la défaite de l’opposition face à Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle, une figure de l’opposition tire les leçons de cet échec, et de l’échec de son parti aux législatives qui se tenaient le 14 mai : Selahattin Demirtas, ancien dirigeant du parti pro-kurde HDP, annonce qu’il quitte la vie politique.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Dans un entretien au journal Arti Gerçek à paraître ce jeudi 1er juin, et dont Selahattin Demirtas reproduit un court extrait sur Twitter, le dirigeant kurde annonce qu’il « abandonne la politique active ». En prison depuis novembre 2016, mais toujours très présent sur les réseaux sociaux et via des interviews par l’intermédiaire de ses avocats, Selahattin Demirtas prend acte d’une double défaite. Son parti, le HDP, a encore perdu des voix aux législatives, alors qu’il en avait déjà perdu aux précédentes élections. Le 14 mai, le parti pro-kurde – qui concourrait sous les couleurs du Parti de la gauche verte (YSP) en raison d’un risque d’interdiction – a récolté 8,8 % des suffrages, contre 11,7 % en 2018.

« Amateurisme »

Par ailleurs, le soutien affiché du HDP au candidat d’opposition à la présidentielle, Kemal Kiliçdaroglu, non seulement n’a pas empêché la victoire de Recep Tayyip Erdogan, mais cette élection a aussi mis en lumière l’échec du parti à mobiliser son électorat. C’est dans les régions du Sud-Est à majorité kurde que l’abstention a le plus augmenté entre le premier et le second tour. Dans un texte publié ce mercredi, Selahattin Demirtas critique d’ailleurs durement « l’amateurisme » de la campagne de son parti.

De son côté, le candidat battu lors de l'élection présidentielle Kemal Kiliçdaroglu exclut toujours de démissionner de la tête de son parti, le CHP.

