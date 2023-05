Washington exclut le Kosovo d’exercices militaires de l’Otan après le regain de tensions

Le torchon brûle entre les États-Unis et le gouvernement du Kosovo après les violences du 29 mai dans le Nord, qui ont causé plus de 80 blessés, dont une trentaine de soldats de l'Otan et une cinquantaine de manifestants serbes. Les protestataires s'opposaient à ce que des maires albanais élus lors d'élections controversées prennent leurs fonctions dans les communes à majorité serbe. Mais l'ambassadeur américain au Kosovo met en cause nommément le Premier ministre Albin Kurti.

Des forces du maintien de la paix de l'Otan en face d'un bâtiment de la municipalité après les heurts, à Zvecan, le 30 mai 2023. © Dejan Simicevic / AP

Texte par : RFI Suivre