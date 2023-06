À Oslo, le patron de l'Otan optimiste sur une entrée prochaine de la Suède dans l'Alliance

À Oslo, en Norvège, les ministres des Affaires étrangères de l’Otan discutent de nouvelles mesures de soutien pour l’Ukraine, tout en préparant le prochain sommet de l’Alliance qui aura lieu à Vilnius en juillet. Mais ce qui était au centre des discussions, c'est la question de l’adhésion de la Suède à l’Otan, toujours en suspens.

Optimiste et confiant, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, n’en démord pas : la Suède sera bientôt membre, rapporte notre correspondante régionale, Carlotta Morteo. Et d’ici là, elle est déjà bien protégée par les alliés. « La Suède s'intègre de plus en plus aux structures de l'Otan, à nos structures militaires et civiles, explique Jens Stoltenberg. Et plusieurs alliés ont apporté des garanties de sécurité bilatérales à la Suède. Il est donc absolument inconcevable qu'il y ait une menace ou une attaque contre la Suède sans que l'Otan ne réagisse. Je vais me rendre à Ankara dans un avenir proche. La date exacte n'a pas encore été fixée. »

Les élections en Turquie étant désormais passées, certains ministres présents à Oslo ont affiché leur optimisme sur la levée prochaine des objections de Recep Tayyip Erdogan à l'adhésion de la Suède à l'Otan. « Il y a un très grand espoir que le drapeau suédois soit levé [à Vilnius] », a dit le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis. La Suède, invitée à la réunion à Oslo, affirme avoir rempli toutes les conditions pour devenir membre de l'alliance militaire.

Toutefois, la Turquie a manifesté sa colère il y a seulement quelques jours, suite à une action d’un groupe de militants pro-kurdes à Stockholm. Mais une nouvelle loi anti-terroriste, taillée pour Ankara, et qui entre en vigueur aujourd’hui en Suède, devrait permettre d'accélérer le processus.

Jens Stoltenberg a par ailleurs réitéré le soutien inconditionnel de l’Otan à l’Ukraine, et ce, aussi longtemps qu’il le faudra.

