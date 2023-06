Espagne: les élections anticipées mettent en suspens de nombreuses lois

En annonçant des élections législatives anticipées pour le 23 juillet, le Premier ministre Pedro Sanchez a créé la surprise et déconcerté toute la classe politique. Mais il a aussi provoqué un énorme vide législatif et des législations qui restent en suspens.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Au cours de leur mandat, la coalition entre le Parti socialiste espagnol et Unidas Podemos ont légiféré avec frénésie. En trois ans, malgré la pandémie et la guerre en Ukraine, le pouvoir central a approuvé plus d’une centaine de lois. Mais avec ce scrutin anticipé, des dizaines de législations vont être affectées, sans qu’on sache très bien ce qu’elles vont devenir.

Au total, quelque 60 lois risquent de rester lettre morte. Tout simplement parce que le Parlement a été dissout et que l’activité parlementaire a été logiquement interrompue. C’est ainsi qu’est partie en fumée, la loi des familles, qui cherche une meilleure harmonie entre vie au travail et vie à la maison. Même chose pour la loi sur le gaspillage alimentaire, visant à éviter que chaque famille jette chaque année plus d’un million de tonnes de nourriture. Idem pour la législation sur la mobilité soutenable qui devait obliger les villes à favoriser les déplacements piétons et les zones de faible émission de CO2.

S’il était réélu fin juillet, le socialiste Pedro Sanchez a promis de faire voter toutes ces lois. Mais, pour l’heure, les sondages indiquent que la droite part largement favorite.

