Kosovo: manifestation d'Albanais à Mitrovica, ville symbole des divisions communautaires

Les violences ont diminué dans le nord du Kosovo, où des membres de la communauté serbe protestent toujours contre l’élection de maires albanais à la tête des communes où ils sont majoritaires. Mais la situation reste relativement explosive. Ce jeudi 1er juin midi, plusieurs dizaines d’Albanais ont dénoncé l’attitude des Serbes, en manifestant à Mitrovica, une ville symbole des divisions communautaires.

Reportage à Mitrovica, de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seiller

Alors que les tensions restent vives dans le nord du Kosovo, majoritairement serbe, des dizaines de jeunes Albanais ont protesté devant le pont de Mitrovica en lançant des slogans anti-Serbes.

À 24 ans, Fadil brandit un drapeau albanais : « Les Serbes peuvent dire et répéter ce qu’ils veulent - que « le Kosovo, c’est la Serbie et le cœur de la Serbie » - Le Kosovo, ce n’est pas la Serbie ! Le Kosovo est une République et un État indépendant reconnu par de nombreux États dans le monde. »

Comme la plupart des Kosovars albanais, ces manifestants accusent le président serbe d’être responsable des violences de ces derniers jours.

À 56 ans, Arjan est un vétéran de l’Armée de libération du Kosovo : « Le monde démocratique ne doit pas soutenir un criminel fasciste comme le président serbe, car c’est un héritier de Milosevic. Moi, j’ai fait la guerre du Kosovo, et je suis prêt me battre à nouveau à s’il le faut. »

De l’autre côté du pont protégé par la police kosovare et les carabinieri italiens, quelques Serbes assistent aux provocations albanaises, les bras croisés. C’est le cas de Milos, 44 ans : « Si eux sont prêts à la guerre, et ben nous, on est deux fois plus prêts. Si c’est possible, on aimerait éviter la guerre, mais si on doit, on se défendra. »

Les Occidentaux ont plusieurs fois condamné l’attitude des dirigeants kosovars et les tensions de ces derniers jours ont encore renforcé les divisions communautaires du Kosovo.

