La Russie dit avoir repoussé une tentative d'invasion venue d’Ukraine dans la région de Belgorod

Les attaques venues d’Ukraine dans la région de Belgorod viennent, semble-t-il, de franchir un nouveau palier sérieux. Le sujet fait les gros titres des télévisions russes. Le Kremlin l'assure : le ministère de la Défense, le service frontalier du FSB, le ministère des Situations d'urgence et les autorités régionales sont en lien constant avec Vladimir Poutine. Les auteurs seraient les mêmes que ceux qui ont occupé pendant 36 heures une portion du territoire russe il y a neuf jours.

via REUTERS - GOVERNOR OF BELGOROD REGION

De notre correspondante à Moscou,

Toits des bâtiments du centre-ville en flammes, roquettes Grad sur l'antenne locale du ministère de l'Intérieur, électricité coupée, bus pour évacuer des civils, enfants et mères de famille d'abord. La ville de Shebekino, disent les autorités régionales, est sous le feu de bombardements « massifs » depuis mercredi 31 mai.

Shebekino, ville de 40 000 habitants, serait quasi vide désormais. Selon les témoignages à la télévision russe, plus rien ne fonctionne dans cette ville symbolique que tout le monde connaît en Russie, puisque c'est le siège d'une des fabriques de pâtes les moins chères et les mieux vendues. On en trouve dans tous les rayons des supermarchés.

L'armée russe affirme, elle, avoir utilisé l'artillerie et l'aviation pour contrer trois attaques coordonnées de « saboteurs » : les mêmes que ceux qui avaient occupé une partie de la région de Belgorod, il y a 9 jours, et dont l'armée n'était venue à bout qu’après avoir placé la zone sous le régime « opération anti-terroriste » : le « corps de volontaires russes » et la légion « Liberté de Russie ».

Selon plusieurs chaînes Telegram, ces hommes se déplaçaient sur des véhicules blindés légers sous la couverture de tirs de chars et d'artillerie. Le premier bilan officiel de victimes civiles ne fait état que d'une poignée de blessés et aucun mort. Trente assaillants, selon le ministère russe de la Défense, ont été tués.

Le Kremlin dénonce l'absence de critiques internationales.

