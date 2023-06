Moldavie: la famille européenne réunie à Chisinau, un choix très symbolique

La famille européenne se réunit en Moldavie pour le 2ème sommet de la Communauté politique européenne. Une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus dans ce petit pays, l’un des plus pauvres du continent. Le choix de la Moldavie pour accueillir ce sommet, un choix osé et très chargé symboliquement.

Le président ukrainien Zelensky est arrivé à Chisinau ce jeudi 1er juin pour participer à une réunion de la Communauté politique européenne. La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a accueilli les participants : les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ainsi que les dirigeants de vingt autres pays. REUTERS - VLADISLAV CULIOMZA