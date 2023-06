Turquie: après la défaite, l'opposition s'interroge et se tourne vers l'avenir

C’est l’heure des remises en questions et des règlements de compte au sein de l’opposition anti-Erdogan, après la nouvelle victoire électorale de l’inamovible président turc, qui a remporté ce dimanche un nouveau mandat de cinq ans. Le chantier de la reconstruction a déjà début pour l’opposition, avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales : les élections municipales qui auront lieu en 2024.

Avec notre envoyé spécial à Istanbul, Daniel Vallot

Özgür Erdem est le responsable du CHP, principal parti d’opposition, dans un quartier populaire d'Istanbul. À ses yeux, l’opposition n'a pas raté sa campagne électorale, elle s’est heurtée à la toute-puissance du président turc et du parti au pouvoir. « Nous avons lutté contre l’ensemble de l’appareil d’État. Et nous avons été boycottés par les médias... Alors dans ce contexte, je pense que l’on peut garder espoir pour l’avenir. »

L’avenir, ce pourrait être Ekrem Imamoglu, le maire d’Istanbul. Une figure de plus en plus populaire en Turquie. Et pour Rifa, électeur de l’opposition, le seul en mesure d’affronter Reccep Tayyip Erdogan. « D’abord, il est honnête, et il a fait de très bonnes choses pour Istanbul. Donc, je pense qu’il pourrait aussi en faire pour le pays. Et puis il est jeune, c’est la nouvelle génération. C’est pour ça que je voterai pour lui. »

En décembre dernier, le maire d’Istanbul a été condamné à deux ans de prison pour avoir insulté les autorités électorales du pays. Mais, pour Ozgur Erdem, cet acharnement judiciaire pourrait paradoxalement lui servir de tremplin. « Mustafa Kemal a été condamné à mort et finalement, il a fondé notre République ! La politique, c’est l’art de prendre des risques. »

Et de citer un autre exemple plus récent celui-là : celui de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a fait quatre mois de prison dans les années 1990, ce qui ne l’a pas empêché de s’emparer du pouvoir quelques années plus tard.

