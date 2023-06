Ukraine: une nouvelle frappe de missiles russes fait plusieurs morts à Kiev

En Ukraine, une nouvelle nuit d’angoisse à Kiev, avec cette frappe de missiles qui a touché la ville et fait selon un premier bilan plusieurs morts, dont un enfant, et une dizaine de blessés. Depuis plusieurs jours, l’armée de l’air russe généralise ses attaques sur la capitale ukrainienne et a de plus de plus recours à des missiles balistiques.

Un bâtiment bombardé par des missiles russes à Kiev ce jeudi 1er juin. AP - Alex Babenko

