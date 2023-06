À la Une: crise dans le nord du Kosovo, Pristina sous pression

Revue de presse des Balkans

Des dizaines de blessés, dont une trentaine de soldats de la Kfor. Les images de la nouvelle flambée de violences qui embrase le Kosovo depuis une semaine ont fait le tour du monde, au point de raviver le spectre d’une nouvelle guerre au cœur des Balkans.

Dès les premiers affrontements, le 26 mai, les États-Unis ont rejeté la faute sur le gouvernement de Pristina, accusé d'avoir des « mesures unilatérales ». De premières sanctions ont été annoncées en début de semaine par l'ambassadeur américain, Jeffrey Hovenier, visiblement très agacé. Depuis, l'Union européenne a emboîté le pas : jeudi, son chef de la diplomatie a formulé trois exigences à remplir dans les plus brefs délais. « Ne pas le faire aura de graves conséquences sur nos relations », a martelé Josep Borrell.

La polémique Djoković, Vučić se frotte les mains

Les manifestations se poursuivent et les revendications restent les mêmes : retrait des maires albanais « illégitimes » dans les communes à majorité serbe et retrait des forces spéciales du Kosovo. Tatjana Lazarević, la rédactrice en chef du dernier média indépendant serbe du Kosovo, s'inquiète du risque que les « Serbes finissent par tout perdre ». Dans ce contexte, le message nationaliste adressé par Novak Djoković à Roland Garros a suscité une vive polémique. Et ce n'est pas la première pour « Nole ».

Cette crise fait en tout cas les affaires du président Vučić, défié depuis un mois par un puissant mouvement citoyen, après les deux tueries de masse qui ont fait 18 victimes les 3 et 5 mai dernier. Les violences des derniers jours lui permettent en effet de détourner l’attention de l’opinion publique en rejouant le grand air de l’appel à « l’unité nationale ». Au lendemain de sa démonstration de force ratée du 26 mai, il a ainsi annoncé que l'armée resterait en « état d'alerte maximale jusqu'à nouvel ordre » près de la frontière avec le Kosovo, au moment où l'opposition défilait dans les rues de Belgrade.

La flambée de violences au Kosovo s'est évidemment invitée au 2e sommet de la Communauté politique européenne qui s'est tenu jeudi 1er juin à Chișinău, un symbole pour la Moldavie qui a reçu en juin dernier le statut de candidat à l'intégration. Les dirigeants de 47 pays européens ont avant tout discuté de sécurité, dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi d'énergie, de connectivité et de mobilité. L'UE a aussi proposé un « plan de croissance » aux Balkans occidentaux.

Les Balkans plébiscitent Erdoğan... Sauf la Grèce

Des scènes de liesse à Sarajevo, Skopje ou Prizren, des pluies de messages de félicitations appelant au renfort de la coopération avec la Turquie : dès sa réélection confirmée, les pays des Balkans ont tressé des louanges à Recep Tayyip Erdoğan. À une exception, prévisible : la Grèce, qui se montre prudente.

L'homme fort d'Ankara a été réélu face au candidat de l'opposition unie Kemal Kılıçdaroğlu. Dans les rues d’Istanbul, les klaxons ont résonné jusque tard dans la nuit, mais pour ceux qui espéraient sa défaite, le choc est rude. Reportage.

Crimes de guerres : le régime Milošević reconnu coupable

Mercredi, les juges internationaux de La Haye ont définitivement condamné à 15 ans de prison les anciens chef de la sécurité d’État serbe, Jovica Stanišić et Franko Simatović. C’est un verdict crucial qui lie le régime Milošević aux crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine et en Croatie.

Il est interdit de fumer depuis le 28 mai dans les lieux publics de la Fédération de Bosnie-Herzégovine... Mais l’application de cette loi anti-tabac est « échelonnée » sur un an afin de permettre à tous de s’y habituer. Une petite révolution dans un pays où la moitié des adultes sont fumeurs. Reportage.

