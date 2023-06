Kosovo: les violences réveillent les plaies mal cicatrisées du passé

Au Kosovo, les Serbes du nord du pays protestent toujours contre l’élection de maires albanais dans les communes où ils sont majoritaires. Malgré une pression maximale et inédite des Occidentaux, les dirigeants kosovars refusent de revenir sur leurs dernières décisions. Derrière les calculs politiques, ce bras de fer entre Belgrade et Pristina ravive les haines ethniques, 24 ans après la fin de la guerre qui a déchiré la société kosovare.

Une mère et sa fille non loin de la mairie de Zvecan, dans le nord du Kosovo, où la tension reste haute, le 2 juin 2023.

Reportage à Zvecan et à Mitrovica de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seiller

Une semaine après la prise de fonctions très contestée des maires albanais, des centaines de Serbes du nord du Kosovo continuent de protester devant les bâtiments municipaux.

Dans le calme, les Serbes, comme Milos, demandent le départ de la police kosovare. « Ce sont des terroristes habillés avec des uniformes… Ils ont simplement enfilé des uniformes de policiers. Ce n’est pas qu’on ne leur fait pas confiance, mais on ne veut pas les voir chez nous. »

À quelques kilomètres de là, dans la partie albanaise de Mitrovica, les dernières violences ont réveillé les plaies mal cicatrisées du passé. À 54 ans, Ruzhde tremble quand il évoque la guerre des années 1990 qui a fait plus de 13 000 morts. « Vous n’imaginez pas ce dont sont capables les Serbes. Moi, j'ai survécu à la Yougoslavie et aussi à la guerre. Les Albanais ont souffert… Les internationaux le savent et pourtant ils soutiennent la Serbie ! »

Alors que Belgrade et Pristina s’accusent mutuellement d’être responsables des tensions actuelles, Milica Rakic constate déjà les conséquences catastrophiques de ce bras de fer politique. Elle est responsable d’un programme de réconciliation à Mitrovica. « Les tensions ethniques ont terriblement augmenté. On a eu beaucoup d'attaques contre des équipes de journalistes parce qu’ils étaient Albanais. Et on peut voir des représailles contre les Serbes dans le sud du pays. »

Malgré les très fortes pressions occidentales, le Premier ministre kosovar a pour l’instant refusé d’organiser de nouvelles élections municipales.

