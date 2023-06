Pologne: le président Duda fait marche arrière sur une commission sur l'influence russe

Sous le feu des critiques acerbes de l'opposition, des juristes, de Washington et Bruxelles, le président polonais a annoncé vendredi 2 juin un amendement modifiant partiellement une loi controversée qu'il venait tout juste d'approuver pour la mise en place d'une commission spéciale sur les influences russes.

Publicité Lire la suite

« Cela enlève beaucoup de controverses qui surgissent à son sujet », a estimé Andrzej Duda quelques jours seulement après avoir signé et défendu le texte sur les influences russes. Dans une déclaration télévisée, il a affirmé que ses nouvelles propositions supprimaient notamment les dispositions qui permettaient d'interdire de facto aux personnes visées d'exercer des fonctions publiques pendant 10 ans.

Il a demandé au Parlement d'adopter le texte au plus vite. Le président, issu de la même formation nationaliste populiste que la majorité en place, a annoncé qu'il inclurait dans le nouveau texte un contrôle juridique effectif dont l'absence comptait parmi les principales reproches formulés à Varsovie, à Washington et à Bruxelles.

Une commission très critiquée dans le pays et à l'extérieur

La Commission européenne et les États-Unis se sont dits « préoccupés » par la création de cette instance, le département d'État estimant qu'elle « pourrait être utilisée de manière abusive pour interférer avec des élections libres et équitables en Pologne » prévues à l'automne. L'Union européenne a demandé des explications aux responsables à Varsovie.

En Pologne, cette commission a été qualifiée d'« anticonstitutionnelle » et « stalinienne » par l'opposition et nombre de juristes, et son amendement accueilli avec réserve et sarcasme. « En l'espace de quelques jours, le président a, à propos de cette loi scandaleuse et bolchévique [...], réussi à faire deux déclarations, à la signer, à en saisir un Tribunal [constitutionnel] de pantins et à l'amender », a souligné Rafal Trzaskowski, maire de Varsovie et vice-président du principal parti d'opposition centriste Plateforme civique. « Il aurait suffit simplement de la lire d'abord et d'y opposer son veto », a-t-il ajouté. Selon un responsable du parti paysan PSL (opposition), « le président tente de rattraper un gâteau qu'il a raté lui-même ».

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a de son côté indiqué que l'affaire de la commission faisait partie d'une « grosse dispute qu'on a en Pologne ». « Il n'y a pas à paniquer ou à changer les choses qui ont été adoptées dans leur principe », a-t-il estimé avouant ne pas connaître encore les détails des modifications proposées.

L'amendement que le président devait déposer vendredi au Parlement prévoit notamment de lever la sanction initiale d'interdire l'accès à des fonctions publiques et pendant dix ans. Andrzej Duda a proposé ainsi de remplacer cette mesure par un simple constat qu'une personne « agit sous l'influence russe » et qu'elle « ne garantit pas un bon exercice des activités d'intérêt public ».

Une loi dite « Tusk »

Toujours en défendant le bien fondé de la commission, le président a proposé aussi que les neuf membres de l'instance exceptionnelle extérieure au système juridique en place, ne devraient pas être choisis au sein des députés ou sénateurs.

L'opposition a qualifié le texte incriminé de « lex Tusk » (loi Tusk), du nom du chef de la Plateforme civique, Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais dans les années 2007-2014 puis président du Conseil européen, bête noire du pouvoir en place. D'une même voix, toutes ailes d'opposition, de gauche, du centre et même d'extrême droite, ont décidé de boycotter la commission, estimant qu'elle était destinée à compromettre les adversaires du pouvoir en place et empêcher M. Tusk de remporter le scrutin d'automne.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne