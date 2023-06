Russie: deux morts dans une frappe sur une région frontalière de l'Ukraine

Cela fait plusieurs jours déjà que des frappes d'une intensité sans précédent en territoire russe depuis le début du conflit visent les zones frontalières avec l’Ukraine de la région de Belgorod. Selon les autorités locales, deux civils ont été tués et deux blessés ce vendredi 2 juin dans un bombardement.

De notre correspondante à Moscou

Des obus tirés par les forces ukrainiennes écrasés sur une route. Bilan : « Des éclats qui ont touché des automobiles qui passaient. Dans l'une d'elles, deux femmes (...) sont décédées sur place de leurs blessures. Dans un autre véhicule, deux hommes ont été blessés et sont hospitalisés dans un état grave », a annoncé le gouverneur de la région de Belgorod. Plus de 2 500 personnes auraient fui la proximité de la frontière et seraient accueillies dans des centres d'hébergement temporaires, indique le gouverneur.

Tôt ce vendredi, plusieurs drones ukrainiens ont également été abattus près de Koursk, autre ville russe située à proximité de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région, qui a demandé aux habitants de « rester calmes ».

Ces attaques pour le pouvoir russe ne sont pas une urgence de premier ordre, mais bien une préoccupation. En tout cas, ce vendredi, c’est un conseil de sécurité ordinaire qui s’est tenu.

« Aujourd'hui, nous traiterons des questions habituelles qui concernent la sécurité de la Russie, en l'occurrence la sécurité politique intérieure, en tenant compte des efforts que nos détracteurs déploient toujours afin de bouleverser la situation à l'intérieur de la Fédération de Russie. Et vous et moi devons tout faire pour les empêcher de le faire en aucune circonstance », a déclaré le président russe.

Dans ses différents discours, Vladimir Poutine vante souvent la patience et la résilience du peuple russe. Pendant ce temps-là, l’armée russe continue à afficher dans sa communication des avancées. À la mi-journée, elle a affirmé avoir touché cette nuit en Ukraine « des systèmes de défense antiaérienne couvrant des infrastructures militaires clés ».

