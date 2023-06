Tensions au Kosovo: les raisons de la colère

Des incidents violents ont eu lieu les 26 et 29 mai dans le nord du Kosovo à majorité serbe, entre la population locale et la police spéciale du Kosovo, puis les soldats de l'Otan. La raison de ces tensions : l'entrée en fonction de maires controversés, que la police voulait escorter jusque dans les mairies, tandis que les habitants ont tout fait pour les en empêcher. De nombreuses personnes ont été blessées (90 personnes sur les deux jours).

Publicité Lire la suite

De notre correspondant,

À l'origine des affrontements, un mouvement de protestation qui date de l'an dernier. Une majorité de fonctionnaires serbes du Kosovo avait alors démissionné des institutions du pays, pour protester contre la politique du gouvernement dominé par les Albanais. Le 23 avril, le gouvernement avait donc organisé des élections municipales dans quatre villes à majorité serbe, qui n'avaient plus de maire. Mais les Serbes ont boycotté les élections. Résultat : 97 % d'abstention et 3 % de participation, celle des rares Albanais qui vivent dans cette région, et l'élection de maires albanais dont les Serbes ne veulent pas.

>> À lire aussi : Des heurts dans le nord du Kosovo font plusieurs dizaines de blessés

Une semaine après, les manifestations continuent. Les mairies sont actuellement occupées par la police du Kosovo, le gouvernement refusant de faire évacuer les bâtiments comme l'avait pourtant demandé l'Otan. Cependant, il n'y a plus d'accrochages ni de violences. Les deux parties sont séparées par les soldats de la KFOR, la mission de l'Otan au Kosovo, qui a déployé d'urgence 700 hommes en renfort.

La diplomatie américaine en colère contre le gouvernement du Kosovo

Dans un rare accès de franchise, l'ambassadeur américain au Kosovo a accusé le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, de porter la responsabilité des incidents et d'avoir tenté une manœuvre de diversion pour éviter de tenir ses engagements. Il a même annoncé une sanction symbolique contre le Kosovo, qui se voit priver de sa participation à un exercice de l'Otan. C'est la toute première fois que les États-Unis s'en prennent publiquement au Kosovo.

Ces accusations confirment la thèse que le Premier ministre kosovar aurait provoqué la crise, pour éviter d'avoir à accorder aux Serbes une « Association des communes ». Il s'agit d'une institution munie de certains pouvoirs exécutifs, promise en 2012 lors de négociations, mais jamais mise en place. C'est d'ailleurs parce que cette association de communes n'a pas été créée que les fonctionnaires serbes avaient démissionné en premier lieu des institutions du Kosovo.

>> À lire aussi : Kosovo: le Premier ministre sous le feu des critiques mais soutenu par la population albanaise

De nouvelles élections

Le Premier ministre, Albin Kurti, a évoqué le 1er juin, pour la première fois, la possibilité d'organiser de nouvelles élections dans les mairies contestées. C'est un revirement total de sa part, car il défendait bec et ongles les maires controversés et élus avec 3% des électeurs. Il faut dire que la pression diplomatique était trop forte. Le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholtz ayant aussi adressé des reproches à Albin Kurti et demandé de nouvelles élections.

Un mécanisme existe dans la loi kosovare. Mais pour cela, il faudrait que les électeurs serbes en fassent la demande, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de boycotter les institutions. C'est à eux que la décision appartient maintenant.

>> À lire aussi : Tensions au Kosovo: «Trop d’écart entre ce que souhaite Pristina et ce que souhaite Belgrade»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne