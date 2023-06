Reportage

Turquie: Erdogan investi dans un contexte de crise économique et monétaire

L’investiture du président Recep Tayyip Erdogan doit avoir lieu ce samedi 3 juin, moins d’une semaine après sa victoire au second tour de l’élection présidentielle. Parmi les chantiers les plus urgents pour le président turc, la lutte contre l’inflation et le sauvetage de la monnaie nationale, qui menace de s’effondrer. Une crise économique et monétaire qui inquiète de plus en plus les milieux financiers et les entrepreneurs turcs.

Une rue commerçante d'Istanbul (image d'illustration) Getty Images/Jean-Pierre Lescourret

Texte par : RFI Suivre