Italie: deux navires d'ONG de secours aux migrants immobilisés par les garde-côtes

Deux navires d'ONG allemandes destinés à secourir les migrants en Méditerranée ont été immobilisés par le gouvernement italien. Selon les autorités, ils n'ont pas respecté les nouvelles règles en matière d'immigration.

Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni veut à tout prix freiner les opérations de sauvetage en Méditerranée. Il impose aux navires des ONG de l'informer dès qu'une embarcation est secourue. Les autorités décident alors du port où le navire humanitaire doit accoster.

C'est cette règle-là que le bateau allemand Mare Go n'a pas respectée. Il a refusé de se rendre dans le port assigné de Trapani, en Sicile, et a préféré accoster à un endroit plus proche, l'ile de Lampedusa. C'était pour éviter aux migrants épuisés de passer encore près de 32 heures en mer, selon l'ONG. Le résultat, c'est que le Mare Go a été immobilisé par les garde-côtes italiens, tout comme un autre bateau allemand, le Sea Eye 4, immobilisé vendredi.

Un sauvetage par navire

Le Sea Eye 4 avait secouru deux embarcations, alors que la nouvelle loi, appelée le décret Cutro, permet uniquement un seul sauvetage par navire. Cette législation en vigueur depuis cinq mois est largement critiquée par les organisations humanitaires et le Conseil de l'Europe. Selon les autorités italiennes, plus de 50 000 migrants sont arrivés dans le pays depuis le début de 2023, contre moins de 20 000 en 2022 au cours de la même période.

L'Italie, pays de première entrée où sont arrivés des centaines de milliers de migrants ces dernières années, reproche à ses partenaires de l'UE un manque de solidarité dans la répartition de ces derniers, même si un grand nombre d'entre eux quittent par la suite la péninsule pour d'autres pays.

