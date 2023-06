Reportage

La formation militaire des soldats ukrainiens en Lituanie

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine il y a plus d’un an, la Lituanie est en première ligne pour aider l’Ukraine, notamment au niveau militaire. Le pays balte ne fournit pas uniquement des armes et des équipements aux soldats ukrainiens, l’armée lituanienne les forme aussi. Depuis le début de l’année, 500 Ukrainiens sont venus en Lituanie pour des formations.

Un instructeur militaire lituanien (R) forme un groupe de mécaniciens militaires ukrainiens pour réparer les obusiers d'artillerie allemands "PzH 2000" dans le bataillon d'artillerie lituanien du général Romuald Giedraitis à Rukla, Lituanie, le 19 décembre 2022. AFP - PETRAS MALUKAS

