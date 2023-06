Andresa, ou la vie «1111» basée sur le troc

Portrait libre

Andresa Salgueiro a mis l’échange au cœur de sa vie. Un choix qui a changé sa vision sur elle-même et sur le monde.

De notre correspondante à Lisbonne,

Andresa plisse des yeux qu’elle a étrangement bleu à cause des reflets du soleil au bord du Tage où elle a pris place. Andresa Salgueiro bouscule sa timidité par des éclats de rire cristallins lorsqu’elle raconte son expérience basée sur le troc. L’histoire débute en 2012. Elle vit seule à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne, la capitale portugaise. Elle est gestionnaire d’hôtels depuis quelques années, mais elle est fatiguée de cet emploi trop statique et répétitif. Elle prend la décision de vivre autrement et elle quitte son emploi.

À l’époque, le Portugal est frappé par la crise économique - celle provoquée par les conséquences de la crise des supbrimes aux États-Unis. Perdre son emploi est donc un risque que l’on ne voudrait pas courir. À 36 ans, sans droit au chômage, elle se lance un défi : vivre avec 1 111 euros, l’équivalent d’un mois de son salaire, durant au moins un an. Finalement, ce sera 1 an, 11 jours et 11 minutes, parce que « ça colle avec la somme dont je disposais », dit Andresa en riant. Ainsi est née la « 1111 » attitude. « J’ai mis en place un système de troc : faire de l’administratif dans une salle de gym contre des cours, des rédactions de CV contre de la nourriture, des heures de ménage ou de gardiennage contre des produits ou vêtements ». Le résultat est surprenant : la jeune femme ne manque jamais de rien. « La générosité des gens est extraordinaire », dit-elle. Ses parents s’inquiètent, elle ne va pas cotiser à la sécurité sociale ni à la retraite. Mais son père estime qu’elle doit vivre ses rêves et il la soutient.

Pendant toute cette période, Andresa fera l’expérience de la vie communautaire. Elle quitte momentanément l’appartement que lui a laissé sa grand-mère pour sillonner, la plupart du temps en transports en commun, son pays. « Je voulais vivre des choses différentes tout en gardant l’esprit de ce mode de fonctionnement : un travail contre un hébergement et de la nourriture ». Au total, 11 communautés- chiffre magique- recevront la visite d’Andresa. Elles sont différentes les unes des autres. L’une est une famille réunit autour de la musique reggae, dans l’autre, on mange cru et on dort à la belle étoile. Ces communautés fonctionnent selon le mode du Woofing. Il s’agit d’un mouvement planétaire qui valorise des alternatives sociétales et agricoles. Il est plutôt bien implanté au Portugal. « Je n’avais jamais bêché, cueilli des fruits et désherber de ma vie. C’est très enrichissant, surtout pour nous les citadins, même si c’est dur physiquement », admet la jeune femme. La rencontre avec un serpent la nuit à la belle étoile n’est pas son meilleur souvenir ! Son courage est ailleurs.

Des expériences hors du commun

Andresa l’admet facilement : elle n’a rien inventé. Elle s’inspire d’expériences similaires et encore plus radicales en Allemagne par exemple. Mais au Portugal – et un Portugal économiquement souffreteux –, ce vivre autrement est une originalité. Andresa va par exemple apprendre à se passer de sa voiture. Pour rembourser l’emprunt de 200 euros qu’elle a contracté pour cet achat, elle prête son véhicule. Malheureusement, le kilométrage explose et la voiture est à bout de souffle. « C’est la seule véritable ombre à mon année 1111 », admet la jeune femme qui n’en a pas perdu sa bonne humeur. Elle se lie d’amitié avec tous les gens qu’elle rencontre. Et va même trouver l’amour « C’était un poète. Ça n’a pas duré longtemps, mais c’était magnifique », dit-elle dans un nouveau rire.

La vie de troc va finalement se prolonger trois années supplémentaires, mais elle a évolué : il s’agit de travailler contre des biens ou des services. « Quelques heures seulement. Pas question d’occuper le poste de quelqu’un », précise-t-elle. Ce sera un jour dans un supermarché contre un bon d’achat de 40 euros, la rédaction de CV ou des ménages contre de la nourriture, de l’aide à la vente de billets de train contre son titre de transport mensuel.

Andresa a rédigé son journal durant toute la période « 1111 ». Il est édité sous le titre Belivro: lire et être 111% heureux où belivro voudrait dire « soit libre » et rappelle le mot anglais believe, croire. Lui aussi s’échange contre un bien ou un service, voire une bonne idée. Par exemple, lorsque la société des chemins de fer du Portugal lance un concours de suggestions de développement durable, la récompense est le « belivro ». Autre expérience marquante pour Andresa, la présentation de talk show sur une télévision locale, TV Lisboa. Les 13 programmes- et non pas 11 !- s’intitulaient « Renverser la crise ». Enfin, pendant tout ce temps, Andresa a présenté de nombreuses conférences sur son expérience, sur la motivation personnelle et le dépassement de soi, pour des entreprises et des institutions. Andresa qui respire l’empathie, se crée des liens multiples et chaleureux.

Un futur ancré dans le passé

Andresa, psychopédagogue de formation, retourne ensuite dans le monde normal ou elle devient formatrice durant 7 ans. Elle travaille avec différentes communautés, des enfants et des adolescents. « J’adore ça. Ça me correspond vraiment, être au contact des gens. Mais j’ai perdu mon emploi. » Aujourd’hui et à 47 ans, elle souhaite développer son activité de conférencière contre rémunération. Même si le troc reste le pilier de sa manière de vivre.

Les yeux bleus d’Andresa se plissent à nouveau à l’évocation de l’époque « 1111 ». « C’est extraordinaire comme les gens que j’ai rencontrés se sont montrés généreux et prêts à aider. Oui, c'est possible de vivre autrement, j’y crois ». Avant de rajouter dans un murmure « à condition que les autres le veuillent ».

