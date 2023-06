Belgique: des manifestants dénoncent un verdict trop clément après la mort d’un étudiant bizuté

Environ 500 personnes ont manifesté en hommage à Sanda Dia dimanche 4 juin après-midi devant le palais de justice de Bruxelles. L’étudiant d'origine sénégalaise de 20 ans avait été victime d'un bizutage brutal en Flandre, menant à sa mort en 2018. Les 18 étudiants jugés dans cette affaire ont été condamnés vendredi 26 mai à 400 euros d’amendes et des peines de travaux d'intérêt général. Les manifestants dénoncent une justice à deux vitesses et trop clémente.

C'est un rassemblement pacifique, silencieux, mais la colère est palpable : les manifestants brandissent le portrait de Sanda Dia. En 2018, l'étudiant anversois, qui entamait alors ses études d'ingénieur à la prestigieuse Université catholique de Louvain (KU Leuven), participe à deux journées de bizutage, appelé « baptême » en Belgique, rapporte notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota.

Il a notamment dû avaler des poissons vivants, passer des heures dans un puits d'eau glacée en plein hiver ou boire une trop grande quantité d'huile de poisson, dans une mixture très salée. Tout cela en étant également contraint de consommer une quantité phénoménale d’alcool sans pouvoir s’hydrater. Il ne survivra pas à son calvaire, après une surdose de sodium qui a entraîné un œdème cérébral. Il est mort à l'hôpital deux jours après avoir été admis aux soins intensifs.

« Il était de racines sénégalaises, il était noir, alors pendant son "baptême", on le traitait de "nègre", comme si cela était ok », s’énerve un manifestant. « On lit ce qu’il a subi et on n’ose même pas le dire, c’est horrible », poursuit une autre.

Vendredi 26 mai, la Cour d'appel d'Anvers a condamné les 18 jeunes prévenus, fils de notables, pour homicide involontaire et traitement dégradant : 400 euros d'amende et quelques heures de travaux d'intérêt général. Selon la décision de la justice, l'affaire ne sera pas non plus mentionnée dans les casiers judiciaires des jeunes condamnés.

Un jugement que dénoncent les manifestants, qui l'estiment bien trop clément : « Je pense que, dans cette affaire, il n’y a pas de justice, mais une justice à deux balles », en résume un. « Je trouve cela dégueulasse », s’agace une autre. « C’est une justice raciste, de classe, et il ne faut pas rester sans rien dire », estime un manifestant. « Quand tu n’as pas payé ton train, tu paies plus cher que pour avoir tué quelqu’un. Pourquoi ? », analyse une dernière.

Des photos en honneur du KKK et des discours pro-Hitler

« Est-ce que la sentence aurait été la même si les auteurs avaient été comme moi, noir ou maghrébin ? », a interrogé un des organisateurs du rassemblement, Jean Kitenge, appelant aussi à « cadrer davantage les folklores étudiants ». Il a rappelé que Sanda Dia n’était pas du même milieu social et de la même couleur de peau que les organisateurs du bizutage, issus du cercle Reuzegom. Soit des fils de « l'élite » flamande, selon lui.

Dans une enquête, le quotidien américain New York Times a révélé des photos où les membres du groupe portaient des costumes identiques au groupe suprématiste blanc américain Ku Klux Klan (KKK). Dans un discours, les membres auraient par exemple porté révérence à « notre cher ami allemand, Hitler ». Le groupe - composé pour beaucoup des fils de juges, d’hommes d’affaires importants ou de politiciens - aurait essayé de supprimer tout indice à postériori, selon le quotidien américain.

Une décision « irrespectueuse »

Le ministère public avait requis 18 à 50 mois de prison ferme : ses réquisitions n'ont pas été suivies. Dans la presse, Ousmane Dia, le père de la victime, a dénoncé une décision « irrespectueuse », et a reproché à la KU Leuven de n'avoir pas cherché « la vérité » en renonçant à se porter partie civile.

